El ecuatoriano Richard Carapaz se retira del Mundial de Ciclismo por una emergencia familiar

Guayaquil (Ecuador), 22 sep (EFE).- El ecuatoriano Richard Carapaz anunció su decisión de retirarse de la competencia de ruta del Mundial de Ciclismo 2024, en la ciudad suiza de Zúrich, porque debió regresar a su país para atender una emergencia familiar.

Carapaz, en una carta reproducida en redes sociales, aseguró que en las últimas horas abandonó su concentración en Zúrich para regresar a Ecuador de "urgencia", al enterarse que su pequeña hija había sido sometida a una intervención quirúrgica de emergencia.

"Afortunadamente la cirugía salió bien. Sin embargo, todavía requiere de cuidados", apuntó el campeón olímpico de la especialidad en los Juegos de Tokio 2020.

"Ante esta emergencia no he podido entrenar durante varios días y mi condición no está a la altura de lo que Ecuador merece, ni física ni mentalmente", agregó el ciclista e insistió en que por ese motivo ha tomado "la decisión de no participar en el Mundial de Zúrich 2024".

Para Carapaz, representar a Ecuador es una de sus "responsabilidades más grandes" como deportista, pero recalcó que "hay circunstancias que trascienden el deporte, y la salud de mi familia es mi prioridad".

Agradeció a la Federación Ecuatoriana de Ciclismo (FEC) que le incluyó como líder del equipo nacional para participar en el Mundial de Zúrich, y aprovechó para desear "toda la suerte del mundo" a sus compañeros.

Con la retirada de Carapaz, la segunda baja tras el retiro de Jhonatan Narváez, afectado por covid-19, el equipo ecuatoriano se quedó sin dos de sus principales figuras.

Además de Carapaz, el equipo masculino de Ecuador para participar en el Mundial está conformado por Alexander Cepeda, Alveiro Cepeda y Jonathan Caicedo.

Ecuador también estará representado en Zúrich por el equipo femenino comandado por Miryam Núñez, quien estará acompañada por Natalia Vásquez y Marcela Peñafiel.

Asimismo, el equipo juvenil ecuatoriano está compuesto por Natalie Revelo, Daniela Carphio, Mateo Ramírez y Haidar Zúñiga.