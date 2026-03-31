Starmer amenaza con retirar ofertas laborales a médicos residentes si no cancelan el paro

Londres, 31 mar (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, ha dado este martes a los médicos residentes en Inglaterra un ultimátum de 48 horas para que cancelen la huelga prevista para este abril o retirará la oferta de miles de plazas en la sanidad pública.

Los médicos residentes empezarán el próximo 7 de abril un paro de seis días en demanda de mejoras salariales, porque consideran que han perdido un 26 % acumulado de poder adquisitivo desde 2008.

Desde marzo de 2023, los médicos residentes en Inglaterra han llevado a cabo más de diez huelgas.

En un artículo publicado en el diario The Times, el primer ministro amenaza con retirar la oferta de miles de plazas adicionales de formación especializada en la sanidad pública (NHS, en inglés) si la Asociación Médica Británica (BMA, en inglés) cumple su amenaza de una huelga de seis días después de Semana Santa.

La semana pasada, el comité de médicos residentes de la BMA rechazó una oferta que habría supuesto un aumento salarial de hasta el 7,1% este año. Starmer califica este rechazo de la BMA de "temerario" y recalcó que esto "no beneficia a nadie".

"La semana pasada, el comité de médicos residentes de la BMA rechazó un acuerdo histórico. Ahora tienen 48 horas para reconsiderarlo, por los pacientes, por el NHS y por los médicos a quienes representan, deberían hacerlo", añade.

El acuerdo habría supuesto un aumento salarial por encima de la inflación (3 %), reformas en la progresión salarial, así como 4.500 plazas adicionales de formación especializada durante tres años.

De estas plazas, mil se habrían abierto a convocatorias este mes, pero "desaparecerán si este acuerdo no se somete a votación el jueves", subraya el jefe del Gobierno.

Estas medidas, indica Starmer, "son el resultado de meses de colaboración con la BMA, que participó de forma constructiva en todo momento. En cada etapa, nos escuchamos mutuamente, reconociendo que, por encima de todo, compartíamos los mismos objetivos fundamentales".

"Por eso, abandonar este acuerdo es una decisión equivocada. Es una decisión temeraria", puntualiza.

El ministro británico de Sanidad, Wes Streeting, ha indicado que el acuerdo propuesto daría a los médicos residentes con mayor experiencia un salario básico de 77.348 libras anuales brutas (88.950 euros), mientras que para los médicos recién licenciados el salario básico se situaría en 52.000 libras anuales brutas (52.800 euros), 12.000 libras (13.800 euros) más que hace tres años.

El sindicato, que tiene previsto un paro laboral del 7 al 13 de abril, exige la "restitución total de los salarios" a los niveles de 2008, lo que equivale a un aumento salarial del 26 %. EFE