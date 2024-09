Bruselas inspecciona por sorpresa empresas del sector financiero por prácticas anticompetencia

La Comisión Europea ha anunciado una serie de inspecciones por sorpresa en empresas del sector financiero en dos países de la Unión Europea que no ha identificado, una operación que se enmarca en una investigación antimonopolio en relación a derivados financieros. El Ejecutivo comunitario quiere aclara si las empresas investigadas han violado las reglas comunes que prohíben las prácticas comerciales restrictivas, según ha informado la institución comunitaria en un comunicado en el que no da más detalles del caso. Los responsables comunitarios que han participado en las inspecciones lo han hecho acompañados por las autoridades nacionales competentes en los dos países en los que se ha actuado. Las inspecciones sorpresa son un paso preliminar de investigación sobre presuntas prácticas anticompetitivas que, según recalca Bruselas, no prejuzgan el resultado de la investigación ni tienen un plazo legal para concluir el caso.

