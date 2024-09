Graciani: "Estamos creando la marca del centenario del 29 y un proyecto amplio para que todo tenga cabida"

"Estamos creando una marca y un proyecto lo suficientemente amplio para que todo tenga cabida: todo lo que que se refiera a la exposición iberoamericana y los hitos conmemorativos que celebraremos estos años, como la Boda de Carlos V, que es el arranque de la idea del iberoamericanismo, puesto que se casa con Isabel de Portugal". Así lo expresa Amparo Graciani, comisaria del Centenario de la Exposición de Sevilla de 1929, en una entrevista con Europa Press. Doctora en Historia del Arte, catedrática de Historia de la Construcción en la Universidad de Sevilla, Académica Correspondiente por Bogotá de la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría, y Medalla de Sevilla en 2023, Graciani está al frente del Comisariado, órgano colegiado de colaboración y asesoramiento especializado que tiene entre sus fines la elaboración de propuestas, la planificación y el diseño de las actividades conmemorativas. En este sentido, no es únicamente la celebración del centenario de la exposición, "nuestra labor es servir como catalizador para una serie de iniciativas ciudadanas e institucionales, coordinarlas entre sí, hacer cronogramas, solicitar medios", asegura. "Funciones diversas y muy amplias, que abarcan desde lo que concierne a la participación, a las relaciones con las administraciones y la proyección de la ciudad: muchas encomiendas que precisan de una oficina y un gran equipo que habrá que formar". Uno de los aspectos en los que está trabajando el Comisariado es la confección de un plan estratégico, que tendrá entre sus líneas maestras la solicitud al Gobierno de España de la condición de 'Declaración de evento de excepcional interés público', cuestión manifestada por el Pleno de la Ayuntamiento de Sevilla el pasado 9 de mayo, "pero que tenemos que solicitar formalmente con una memoria de actividades, que no podemos cerrar aún, porque, probablemente, vayan surgiendo iniciativas que quedarían fuera de las desgravaciones fiscales", afirma Graciani. Como destaca también la comisaria del Centenario, "tenemos el reto de formar a nuestros niños en nociones básicas que desconocen sobre la exposición, ver las conexiones que hoy se pueden seguir estableciendo con el mundo iberoamericano alrededor del deporte, los espectáculos o la importancia del cine". Para ello, añade Graciani, "hay que crear una estructura que nos permita abordar la conmemoración desde un punto de vista global y dotar de medios a esa oficina". Asimismo, "tendremos que formar una red de voluntariado y establecer convenios con las universidades. Faena hay muchísima; también tendremos que promover las relaciones culturales con esos países, hablando del ayer, pero, sobre todo, hablando del hoy y del futuro", subraya. Graciani aboga también por mostrar al público los pabellones construidos para la Muestra Iberoamericana, "incluso aspectos decorativos que han desaparecido, con lo que habría que celebrar exposiciones sobre los contenidos de los edificios y realizar estudios de investigación; hay muchísimo por conocer todavía", abunda. "De algún modo, tenemos que incentivar a los concesionarios de esos pabellones para que, por ejemplo, mediante subvenciones desarrollen actuaciones de mantenimiento en esos edificios, puesto que lo deseable sería que fueran visitables. Tendríamos que ayudarles a crear unas herramientas que permitan que, en 2029, el público pudiera visitar, más allá de las fachadas de estos edificios, algunas áreas interesantes que tienen una función no expositiva", apunta Graciani. Para la comisaria, es importante la vinculación con todas las ciudades iberoamericanas que van a conmemorar cinco siglos desde su fundación, y con Estados Unidos, ya que en 2026 se cumplen 250 años de la independencia del país. "No olvidemos que Estados Unidos fue uno de los pilares internacionales de la Exposición Iberoamericana, por lo que debemos de sumarnos a ese 2026 y ser capaces de prolongar esa línea de colaboración hasta 2030, en que termine nuestro proceso de conmemoración". DIGITALIZAR EL ARCHIVO DEL 29 La comisaria de los actos del Centenario considera que es importante que el Archivo del 29, que está en el Archivo Municipal, se recupere. "Necesitamos una gran inversión, una colaboración institucional, un patrocinio para poner ese archivo en condiciones, digitalizarlo: sería deseable que en 2029 fuera accesible 'online' para su consulta". En cuanto a la proyección de los actos conmemorativos que se están confeccionando, Graciani está convencida de que Europa juega un papel crucial porque "los principales centros iberoamericanos del mundo están allí". "Nuestro proyecto tendría que estar en los medios locales, pero también internacionales, que pueden convertirse en nuestros aliados, como ya ocurrió en 1929", al igual que las embajadas y consulados, "ávidos de participar en esta efemérides".

