Domingo, 22 de septiembre de 2024 (11:00 GMT)

ISRAEL LÍBANO

Netanyahu a Hizbulá: "si no ha entendido el mensaje, os prometo que lo entenderá"

Jerusalén (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, envió este domingo un mensaje amenazador al grupo chií libanés Hizbulá, aliado de Irán, en el que le advirtió que si aún no "ha entendido el mensaje" tras la escalada de ataques de los últimos días, pronto "lo entenderá"."En los últimos días, hemos infligido a Hizbulá una secuencia de golpes que no se imaginaba", dijo Netanyahu en hebreo en un breve mensaje en vídeo. "Si Hizbulá no entendió el mensaje, os prometo que lo entenderá", añadió.

ISRAEL LÍBANO

Hizbulá lanza unos 150 proyectiles contra Israel, que continúa atacando El Líbano

Jerusalén/Beirut (EFE).- El Ejército israelí anunció que sigue atacando objetivos de Hizbulá en El Líbano, después de detectar desde la madrugada el lanzamiento de unos "150 cohetes, misiles de crucero y drones" hacia el norte de Israel. El grupo libanés proiraní reivindicó los ataques de esta mañana y anoche contra el distrito de Haifa, a unos 50 kilómetros de la divisoria, y según dijo, dirigidos contra una fábrica de armamento israelí y una base militar. Horas antes, Israel había bombardeado unos 290 "objetivos" de Hizbulá en el sur del Líbano, incluidos miles de barriles lanzadores de cohetes e infraestructura militar, en lo que constituye una escalada del fuego cruzado entre ambos desde el inicio de la guerra en Gaza.

ISRAEL PALESTINA

Al menos 7 muertos tras un nuevo ataque israelí contra una escuela en el norte de Gaza

Gaza/Jerusalén (EFE).- Al menos siete personas murieron y varias resultaron heridas en un ataque israelí contra una escuela que acogía a gazatíes desplazados en el campamento de refugiados de Shati, cerca de la norteña Ciudad de Gaza, dijeron este domingo a EFE fuentes médicas locales. La escuela, Kafr Qasim, no forma parte de la red de centros de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA). El ataque llega apenas 24 horas después de que las fuerzas israelíes bombardearan un complejo escolar en la capital gazatí, matando a 22 personas, entre ellas 13 niños y seis mujeres.

ISRAEL PALESTINA

Ejército israelí confisca equipos e invade oficina de Al Jazeera en la Cisjordanía ocupada

Jerusalén (EFE).- Al Jazeera denunció este domingo que soldados israelíes fuertemente armados incautaron y destruyeron equipos en sus oficinas de Ramala, en la Cisjordania ocupada, según el jefe de la oficina de la cadena catarí, Walid al-Omari. "Los soldados están confiscando el equipo a pesar de que la orden solo se refiere al cierre de la oficina", señaló Al Jazeera. La cadena, conocida por su cobertura de los bombardeos a hospitales, ataques contra edificios residenciales y la muerte de civiles desarmados en Gaza, también informó de que los soldados arrancaron un cartel de la periodista Shireen Abu Akleh, asesinada hace dos años por un soldado israelí mientras cubría una redada militar en Cisjordania.

LÍBANO ISRAEL

El Líbano eleva a 45 el número de muertos en el bombardeo israelí del viernes en Beirut

Beirut (EFE).- Las autoridades libanesas elevaron a 45 el número de los muertos en el bombardeo israelí del viernes pasado contra un edificio en el que estaban reunidos líderes de la fuerza de élite del grupo libanés chií Hizbulá en un suburbio sur de Beirut. El Centro de Operaciones de Emergencia de Salud Pública, del Ministerio de Salud Pública libanés, anunció este domingo en un comunicado un nuevo balance de víctimas de ese bombardeo, que inicialmente era 37 muertos, incluidos una docena de miembros de Hizbulá, mientras continúan los trabajos de escombrar en busca de cadáveres o supervivientes.

ORIENTE MEDIO

Milicias proiraníes de Irak reivindican cuatro ataques con misiles y drones contra Israel

Bagdad (EFE).- Las milicias proiraníes de Irak reivindicaron este domingo cuatro ataques con misiles y drones contra el norte y el sur de Israel en respuesta a "las masacres" en los territorios palestinos. "En apoyo a nuestro pueblo en Palestina y en respuesta a las masacres cometidas por la entidad usurpadora contra civiles (...) los muyahidines (...) atacaron en la madrugada de hoy, domingo, con misiles Arqab 'crucero', objetivos en el norte de nuestros territorios ocupados", dijo un comunicado de la Resistencia Islámica en Irak.

UCRANIA GUERRA

Rusia mejora sus posiciones y Kiev informa de ataque ruso con 80 drones con varios heridos

Moscú/Kiev (EFE).- La fuerzas rusas mejoraron sus posiciones y ocuparon zonas más favorables en diversos sectores del frente ucraniano, y repelieron 19 contraataques en la última jornada, informó hoy el Ministerio de Defensa ruso en su parte de guerra diario. Por su parte, el Ejército ucraniano informó de una oleada masiva de ataques con dos misiles y 80 drones rusos esta madrugada contra varias regiones del país, que han dejado al menos dos heridos y daños a la infraestructura del país.

ALEMANIA ELECCIONES

Abren las urnas en Brandeburgo, donde mantiene un pulso la ultraderecha y los socialdemócratas

Potsdam (Alemania) (EFE).- Los colegios electorales abrieron este domingo en la región alemana de Brandeburgo, que rodea Berlín, donde se celebran unos reñidos comicios regionales en que la ultraderecha podría arrebatarle el primer puesto a los socialdemócratas del canciller Olaf Scholz.Un total de 2,1 millones de ciudadanos -100.000 de ellos por primera vez- están llamados a las urnas. Habrá que esperar hasta bien entrada la noche o incluso hasta la mañana del lunes para conocer resultados preliminares del recuento, que se espera particularmente ajustado.

IRÁN ACCIDENTE

Sube a 51 la cifra de muertos en la explosión de una mina de carbón en Irán

Teherán (EFE).- El número de muertos en la explosión de una mina de carbón en el este de Irán subió a 51 y el de heridos a 20, mientras continúan las labores de rescate, informaron hoy medios iraníes. “La cifra de muertos en el accidente de la mina de Tabas ha subido a 51 y la cifra de heridos a 20”, indicó la agencia Mehr. La explosión ocurrió anoche a causa de la liberación de gas metano en uno de los túneles de una mina de la ciudad de Tabas, en la provincia de Jorasán del sur.

SRI LANKA ELECCIONES

Ningún candidato consigue 50 % de votos y habrá segundo recuento en comicios de Sri Lanka

Colombo (EFE).- Sri Lanka celebrará por primera vez en su historia un segundo recuento electoral, en el que a los dos candidatos con más apoyos se les sumarán los votos en los que aparezcan como segunda o tercera opción, después de que ningún contendiente recibiera más del 50 % de los votos directos en las elecciones presidenciales. El comisionado electoral R. Rathnayake anunció a los medios el inicio de este nuevo escrutinio, en el que solo serán tomados en cuenta "Aruna Kumara Dissanayake, que recibió el mayor número de votos, y Sajith Premadasa, que logró el segundo mayor".

ECUADOR ENERGÍA

Gobierno de Ecuador anuncia apagón de 9 horas este domingo en 12 de 24 provincias del país

Quito (EFE).- El Gobierno de Ecuador anunció que suspenderá este domingo el servicio de electricidad por nueve horas en 12 de las 24 provincias del país, debido a la escasa generación en las principales centrales hidroeléctricas afectadas por la sequía. Por ello, se suspenderá el servicio de electricidad desde las 08:00 a las 17:00 hora local (13:00 a 22:00 GMT) en las provincias andinas de Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Cotopaxi e Imbabura; así como en las amazónicas de Morona Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbíos y Zamora Chinchipe, añadió la fuente en un comunicado oficial.

