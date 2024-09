Amnistía pide una investigación internacional por las explosiones de 'buscas' atribuidas a Israel en Líbano

Amnistía Internacional (AI) ha pedido este viernes una investigación internacional por las explosiones "masivas y simultáneas" de esta semana atribuidas a Israel contra dispositivos buscapersonas en todo Líbano y Siria, que mataron al menos a 37 personas e hirieron a cerca de tres mil más. "Los ataques se llevaron a cabo de forma indiscriminada, serían ilegales según el Derecho Internacional Humanitario y deberían investigarse como crímenes de guerra", ha declarado la ONG, alegando que sus responsables "no pudieron verificar quién más en las inmediaciones de los artefactos resultaría herido en el momento de la explosión". Amnistía ha defendido que se abra "urgentemente" una investigación internacional para "esclarecer los hechos" y "exigir responsabilidades" a los autores por unas acciones que, según la organización, "también violaron, como mínimo, el derecho a la vida según el Derecho Internacional, que sigue aplicándose en situaciones de conflicto armado". "Aunque los ataques tuvieran como objetivo objetivos militares, detonar miles de artefactos simultáneamente sin poder determinar su ubicación exacta ni quién los poseía en el momento del ataque demuestra un flagrante desprecio por el derecho a la vida y por las leyes de los conflictos armados", ha declarado la directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de AI, Aya Majzoub. En un comunicado, la ONG ha pedido además al Consejo de Seguridad de la ONU que tome "todas las medidas a su alcance para garantizar la protección de los civiles y evitar más sufrimiento innecesario" en la región. Estas declaraciones se producen después de que una oleada de explosiones de aparatos electrónicos en Líbano se saldara con al menos una veintena de muertos y más de 450 heridos, sumándose a 12 fallecidos y 2.800 heridos que dejó la víspera la explosión de cientos de 'buscas' en manos de presuntos miembros del partido-milicia Hezbolá. Tanto el grupo chií como las autoridades libanesas han denunciado que los ataques son obra de Israel. Por su parte, Amnistía no ha señalado al Gobierno de Benjamin Netanyahu como responsable. Sin embargo, las declaraciones del ministro de Defensa, Yoav Gallant, del miércoles sobre una "nueva era" de guerra con Líbano "se ha interpretado como un reconocimiento implícito del papel de Israel en los atentados". "Las explosiones masivas ocurridas en Líbano y Siria en los últimos días llevan el sello distintivo de una siniestra pesadilla distópica. La utilización de artefactos explosivos ocultos en aparatos de telecomunicación de uso cotidiano para perpetrar atentados mortíferos de tal envergadura no tiene precedentes", ha denunciado Majzoyub, recordando que los ataques entre Israel y Hezbolá han obligado a abandonar sus hogares a más de 60.000 israelíes y 113.000 libaneses.

