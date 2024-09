¿Se ha roto la amistad entre Isabel Pantoja y Omar Montes?

Día especial para Omar Montes. El cantante ha presentado públicamente su figura de cera en el Museo de Cera en Madrid... y no ha estado solo, al acto ha acudido con su pareja, Lola Romero, y algunos de sus amigos. "Me ha parecido estupendo, el que lo ha hecho tiene mucho talento, se lo ha currado, ya que se ha tirado ahí su tiempo para hacerlo perfecto" ha confesado el artista y no dudaba en bromear sobre la tarea: "Como tengo tanta carne en el cuerpo, no habrá sido fácil para él, pues eso, pero vamos, se lo ha currado". Hemos aprovechado su presencia ante las cámaras para preguntarle por la reciente operación de Isa Pantoja de apendicitis y nos ha confesado, sorprendentemente, que está al tanto de lo que le ha ocurrido, pero no nos ha desvelado si le ha mandado un mensaje: "Sí". Algo más reacio se mostraba al preguntarle por su exsuegra, Isabel Pantoja, con quien mantenía hasta hace poco una buena relación: "Yo es que la verdad que de esas cosas no... Hemos venido a hablar de la figura de cera". En cuanto a su momento personal, Omar ha asegurado que "estoy en mi prime, yo creo que sí, estoy a tope" y, además, nos ha desvelado que "estoy entrenando, llevo unos meses a tope con la preparación de Ilia, que tú sabes que mientras él entrena yo pierdo peso".

