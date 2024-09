Sabrina Carpenter presentará un especial de Navidad "sin sentido" para Netflix

Los Ángeles (EE.UU.), 19 sep (EFE).- La cantante estadounidense Sabrina Carpenter será la conductora de un especial de Navidad titulado 'A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter' ('Un especial de navidad sin sentido' en español) que contará con invitados especiales y "duetos inesperados", anunció Netflix este jueves.

La artista, de 25 años, interpretará canciones de su miniálbum navideño 'Fruitcake', publicado en noviembre de 2023, y otras versiones navideñas populares, según adelantó la plataforma.

El especial se estrenará el 6 de diciembre y se espera que esté lleno de comedia, como la música de la autora de 'Please Please Please', quien recientemente se ha convertido en una de las estrellas pop del momento.

"Estoy emocionada de aportar mi versión a un programa de variedades navideño clásico, inyectando mi amor por la música y la comedia para crear algo que sea exclusivamente mío", dijo Carpenter en un comunicado.

En agosto, Carpenter publicó 'Short n' Sweet', el sexto álbum de estudio de su carrera, que cuenta con éxitos como 'Espresso' o 'Taste'.

Además de obtener buenas críticas, el material debutó en el puesto número 1 del Billboard Hot 200.

La cantante recibió el premio a canción del año por el tema 'Espresso' en la última edición de los MTV Video Music Awards, en donde interpretó sus canciones más populares en un acto inspirado en Britney Spears. EFE

