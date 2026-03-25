El ECDC registra el primer caso humano importado de infección por gripe aviar A (H9N2) en la UE

Según datos recopilados hasta el 27 de febrero de 2026, la infección por gripe aviar A(H9N2) se ha detectado en un total de 195 personas en diez países de Asia y África. Solo dos de estos casos resultaron mortales en ese periodo, cifra que subraya la rareza de los desenlaces fatales vinculados al virus. En medio de este contexto global, un reciente diagnóstico en Italia ha despertado la atención de las autoridades sanitarias europeas, estableciendo un nuevo precedente en la vigilancia epidemiológica regional.

Tal como publicó el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés), se ha confirmado el primer caso importado de infección humana por el virus de la gripe aviar A(H9N2) dentro de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo (UE/EEE). El caso ha sido identificado en la región de Lombardía, Italia, en un viajero que regresó recientemente al país desde una nación no perteneciente a la UE, donde ya se había detectado circulación del virus en aves.

De acuerdo con la información facilitada por el ECDC, el paciente afectado presenta condiciones médicas preexistentes y permanece hospitalizado bajo aislamiento, recibiendo atención médica especializada. Las autoridades sanitarias italianas, en coordinación con organismos europeos, han desplegado procedimientos de rastreo de contactos con el objetivo de identificar posibles expuestos y contener cualquier cadena de transmisión. Además, se han activado investigaciones tanto epidemiológicas como microbiológicas para profundizar en la comprensión del caso y sus posibles implicancias.

El caso reportado marca la primera vez que se notifica una infección humana por el subtipo H9N2 de la gripe aviar en el territorio de la UE/EEE, según detalló el propio ECDC. Este organismo también indicó que, hasta el momento, no se han registrado brotes de infecciones humanas por este virus ni casos documentados de transmisión directa entre humanos. Según recuerda el ECDC, la vía principal de contagio comprobada en la mayoría de los casos corresponde al contacto directo con aves infectadas o con ambientes contaminados, y no a la interacción entre personas.

De acuerdo con el medio, el ECDC enfatizó que la aparición de casos aislados de infección en humanos no resulta inesperada en áreas donde el virus circula activamente entre aves. Ante situaciones similares, la vigilancia sanitaria se ha redoblado en la comunidad y las autoridades han seguido criterios internacionales de prevención e investigación.

Según reportó el ECDC, el riesgo que enfrenta la población general de la UE/EEE debido al evento registrado permanece considerado como muy bajo. Este juicio se basa en la información aportada por las autoridades italianas y en el conocimiento existente sobre el comportamiento y la epidemiología del virus H9N2. El organismo europeo ha resaltado que mantiene una vigilancia permanente y estrechos lazos de comunicación con las autoridades sanitarias italianas, y que la evaluación del nivel de riesgo será actualizada en función de nuevos datos disponibles.

En paralelo, el ECDC realiza un seguimiento de la situación de la gripe zoonótica y de la circulación de cepas virales de gripe aviar a través de la recolección de datos epidemiológicos y el intercambio de información con organismos y socios internacionales. La cooperación con la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y el Laboratorio de Referencia de la UE para la Gripe Aviar permite la elaboración de informes periódicos sobre el estado de la gripe aviar en el territorio europeo, como el informe trimestral más reciente que data de marzo de 2026.

El escenario presentado por la gripe aviar A(H9N2) en humanos sigue mostrándose restringido en cuanto a impacto en la población general, en parte gracias a la ausencia de transmisión comprobada entre personas y a las medidas preventivas ya implementadas tanto en la región afectada de Lombardía como en el resto del continente. Aun así, los organismos sanitarios continúan extremando la vigilancia en respuesta a este y otros eventos zoonóticos, manteniendo una atención continuada y coordinada, según consignó el ECDC en sus últimos comunicados oficiales.