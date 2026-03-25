Agencias

Willem Dafoe y F. Murray Abraham se unen a Adam Sandler en el suspense 'Time Out'

Guardar

Los Ángeles (EE.UU.), 25 mar (EFE).- Willem Dafoe, F. Murray Abraham, Gaby Hoffmann, Steve Zahn y Adam Horovitz se unirán a Adam Sandler en la película 'Time Out' escrita y dirigida por Scott Cooper, informó este miércoles la plataforma de contenidos Netflix.

La cinta catalogada como un suspense psicológico es una nueva versión de 'L'Emploi du temps' ('El empleo del tiempo'), de 2001, dirigida por Laurent Cantent que fue protagonizada por el francés Aurélien Recoing.

"Llevo años pensando en volver a ella, pero ahora me pareció el momento adecuado: vivimos en una época en la que las cuestiones de identidad, trabajo y autoestima se han vuelto imposibles de ignorar", dijo Cooper ('The Pale Blue Eyes') en un artículo publicado en TUDUM, el sitio web complementario de Netflix.

Sandler interpretará a Vincent, un hombre que ha sido despedido recientemente y lucha por ocultar la verdad sobre su precaria situación a su familia.

"En lugar de revelar la verdad, teje una red de mentiras para ocultar su situación. Para colmo, crea un plan de inversión y pide a sus amigos que contribuyan. Su engaño amenaza con destruir su vida y la de su familia", añadió el comunicado.

Cooper además será productor, mientras que Tracey Landon ('Springsteen: Deliver Me From Nowhere') será productora ejecutiva de la cinta.

La última película de Netflix en la que participó Sandler fue la comedia dramática 'Jay Kelly', que seguía a una estrella de Hollywood que afrontaba la soledad de su edad adulta que era interpretado por George Clooney. Anteriormente, estrenó la secuela de la comedia 'Happy Gilmore', en la que el cantante puertorriqueño Bad Bunny tuvo un breve papel. EFE

Últimas Noticias

EEUU afirma que el diálogo con Irán continúa, pero no confirma el plan de 15 puntos que citan los medios

EEUU afirma que el diálogo

El ECDC registra el primer caso humano importado de infección por gripe aviar A (H9N2) en la UE

Un viajero atendido en Italia, tras regresar de un país extracomunitario con circulación del virus, elevó la alerta sanitaria. Expertos aseguran que se han extremado las medidas de vigilancia y el peligro para la sociedad continúa considerado residual

Infobae

SpaceX busca ingresar 65.000 millones en la OPV de su salida a bolsa

SpaceX busca ingresar 65.000 millones

Mujer acusada de tirotear la casa de Rihanna en Los Ángeles se declara no culpable

Infobae

EEUU afirma que "al cabo de dos días" se trajo de Venezuela 100 millones de dólares en oro

El jefe del Interior estadounidense anunció en una conferencia en Houston que lograron llevar metales preciosos a sus refinerías tras dos décadas sin envíos procedentes de Venezuela, resaltando además el potencial minero del país sudamericano

EEUU afirma que "al cabo