SpaceX busca ingresar 65.000 millones en la OPV de su salida a bolsa

SpaceX, la empresa aeroespacial estadounidense fundada por el magnate Elon Musk, ha elevado sus expectativas de recaudación hasta los 75.000 millones de dólares (unos 65.000 millones de euros) en la oferta pública de venta de acciones (OPV) que prepara para su salida a bolsa, superando de largo los cerca de 29.000 millones de dólares (25.000 millones de euros) obtenidos por la OPV de Saudi Aramco en 2019.

Previamente, los analistas habían indicado que la compañía podría alcanzar con su salto al parqué 50.000 millones de dólares (unos 43.000 millones de euros), lo que supone una fuerte revisión de las expectativas anteriores.

La operación de salida a bolsa podría tener lugar en el mes de junio, aunque la compañía todavía podría cambiar de planes, en unos preparativos se están llevando de manera confidencial, según fuentes conocedoras del asunto citadas por 'Bloomberg'.

Con un valor de mercado cifrado en 1,75 billones de dólares (1,5 billones de euros), SpaceX pasaría a convertirse en la sexta empresa más grande del índice S&P 500 solo por detrás de Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft y Amazon, superando a Meta y a Tesla, también propiedad de Musk.

En cualquier caso, fuentes consultadas advirtieron de que una potencial salida a bolsa de SpaceX estará sujeta a las condiciones y el sentimiento del mercado.

A principios del mes de febrero, SpaceX adquirió la 'startup' de inteligencia artificial xAI, también de Elon Musk, lo que elevó la valoración conjunta a 1,25 billones de dólares (1,08 billones de euros).