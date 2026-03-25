Agencias

SpaceX busca ingresar 65.000 millones en la OPV de su salida a bolsa

Guardar

SpaceX, la empresa aeroespacial estadounidense fundada por el magnate Elon Musk, ha elevado sus expectativas de recaudación hasta los 75.000 millones de dólares (unos 65.000 millones de euros) en la oferta pública de venta de acciones (OPV) que prepara para su salida a bolsa, superando de largo los cerca de 29.000 millones de dólares (25.000 millones de euros) obtenidos por la OPV de Saudi Aramco en 2019.

Previamente, los analistas habían indicado que la compañía podría alcanzar con su salto al parqué 50.000 millones de dólares (unos 43.000 millones de euros), lo que supone una fuerte revisión de las expectativas anteriores.

La operación de salida a bolsa podría tener lugar en el mes de junio, aunque la compañía todavía podría cambiar de planes, en unos preparativos se están llevando de manera confidencial, según fuentes conocedoras del asunto citadas por 'Bloomberg'.

Con un valor de mercado cifrado en 1,75 billones de dólares (1,5 billones de euros), SpaceX pasaría a convertirse en la sexta empresa más grande del índice S&P 500 solo por detrás de Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft y Amazon, superando a Meta y a Tesla, también propiedad de Musk.

En cualquier caso, fuentes consultadas advirtieron de que una potencial salida a bolsa de SpaceX estará sujeta a las condiciones y el sentimiento del mercado.

A principios del mes de febrero, SpaceX adquirió la 'startup' de inteligencia artificial xAI, también de Elon Musk, lo que elevó la valoración conjunta a 1,25 billones de dólares (1,08 billones de euros).

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

EEUU afirma que el diálogo con Irán continúa, pero no confirma el plan de 15 puntos que citan los medios

EEUU afirma que el diálogo

El ECDC registra el primer caso humano importado de infección por gripe aviar A (H9N2) en la UE

Un viajero atendido en Italia, tras regresar de un país extracomunitario con circulación del virus, elevó la alerta sanitaria. Expertos aseguran que se han extremado las medidas de vigilancia y el peligro para la sociedad continúa considerado residual

Infobae

Willem Dafoe y F. Murray Abraham se unen a Adam Sandler en el suspense 'Time Out'

Infobae

Mujer acusada de tirotear la casa de Rihanna en Los Ángeles se declara no culpable

Infobae

EEUU afirma que "al cabo de dos días" se trajo de Venezuela 100 millones de dólares en oro

El jefe del Interior estadounidense anunció en una conferencia en Houston que lograron llevar metales preciosos a sus refinerías tras dos décadas sin envíos procedentes de Venezuela, resaltando además el potencial minero del país sudamericano

EEUU afirma que "al cabo