Presidente colombiano se disculpa por decir que quienes gritan "fuera Petro" son asesinos

Bogotá, 19 sep (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, pidió disculpas este jueves por afirmar que quienes gritan "fuera Petro" son asesinos, aunque aseguró que el supuesto plan para asesinarlo antes de que acabe este año también es una forma de decir "fuera Petro".

"Las personas que gritan 'fuera Petro' no son asesinos disculpen. Pero sin ser mis electores, quieren que se pase por encima del voto popular mayoritario en Colombia y eso es asesinar la Democracia", expresó el mandatario en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Allí agregó: "Yo no le dije asesinos a ellos sino a quienes con el mismo grito de acabar la izquierda y el progresismo hicieron la masacre de la UP (Unión Patriótica) y del gaitanismo en Colombia. Matar a Petro es también un 'fuera Petro'. El debate político debe darse en las plazas y el parlamento y no en los estrados judiciales".

El mes pasado, durante la asamblea general del partido Colombia Humana, el presidente aseguró que los que gritan 'fuera Petro' son "los ricos del país" que "están reproduciendo" el mismo mensaje que propicio, según dijo, el genocidio del partido de izquierdas Unión Patriótica, que costó la vida a más de 4.000 de sus militantes.

"Son los asesinos los mismos que gritan 'fuera Petro', porque es que no se pueden aguantar a alguien con café de leche en la piel, que no es de sus familias y que no le interesa ser de sus familias, ni conquistarse una esposa de sus familias, ni meterse a sus clubes (...) como presidente de la república", expresó entonces.

La consigna 'fuera Petro' suele ser gritada por sus opositores en todo tipo de eventos, como los partidos de la selección colombiana de fútbol.

Igualmente esa frase es utilizada por sus detractores en las redes sociales para manifestar su descontento por la forma en qué está gobernando Colombia y también se lee últimamente en pintadas en los muros de las ciudades.

Justamente el mandatario pidió disculpas luego de que el Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo, le ordenara que lo hiciera en la red social X.

Ese organismo ordenó al mandatario a ofrecer disculpas públicas "por haber llamado 'asesinos' a las personas que han gritado 'fuera Petro'" y que este mensaje debía ser publicado en su cuenta personal de X, en la de la Presidencia y en la del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

Lo que se busca con esta decisión es "amparar los derechos fundamentales a la libertad de expresión, a la protesta, a la participación política y a la oposición de los ciudadanos que han utilizado la frase 'fuera Petro' como acto de inconformidad política".