México

AICM: estos son los vuelos cancelados y demorados de este 30 de marzo

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México reporta en tiempo real el estatus de todos sus vuelos

Guardar
El AICM actualiza en tiempo real el estatus de sus vuelos (Infobae)
El AICM actualiza en tiempo real el estatus de sus vuelos (Infobae)

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) es el más grande del país y uno de los más importantes de América Latina. Debido a la gran cantidad de vuelos que se registran todos los días, las afectaciones en el servicio son algo de casi todos los días.

Es por eso que el AICM publica en vivo el estatus de todos sus vuelos, si se encuentran a tiempo, si ya despegaron, pero sobre todo si fueron cancelados o demorados.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto capitalino al corte de las 5:00 horas de este lunes.

Los vuelos cancelados y demorados hoy

AICM actualiza en tiempo real el estatus de sus operaciones (Twitter/AICM_mx)
AICM actualiza en tiempo real el estatus de sus operaciones (Twitter/AICM_mx)

Si quieres revisar el estado del resto de las operaciones del AICM, puedes hacerlo en vivo al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Qué hacer en caso de un vuelo cancelado y demorado?

Si sufres de algún retraso o cancelación de tu vuelo, las aerolíneas deben compensarte (Cuartoscuro)
Si sufres de algún retraso o cancelación de tu vuelo, las aerolíneas deben compensarte (Cuartoscuro)

Ante un caso de vuelo cancelado o retrasado, los pasajeros cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesVuelos afectados en MéxicoVuelos afectados AICM

Más Noticias

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 30 de marzo

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 30 de marzo

Metro CDMX y Metrobús hoy 30 de marzo

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy 30 de marzo

Ataque armado en bar de Cancún habría dejado varios lesionados

Hombres a bordo de motocicletas irrumpieron en un bar de Cancún y dispararon contra clientes y empleados

Ataque armado en bar de Cancún habría dejado varios lesionados

Gasolina en México: precio de la magna, premium y diésel este 30 de marzo

El costo de la gasolina cambia todos los días en todo el país y son dados a conocer por la Comisión Reguladora de Energía

Gasolina en México: precio de la magna, premium y diésel este 30 de marzo

Jalisco: cuál es el precio de la gasolina hoy

La Comisión Reguladora de Energía es el organismo que da a conocer todos los días los precios de las gasolinas en México

Jalisco: cuál es el precio de la gasolina hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataque armado en bar de Cancún habría dejado varios lesionados

Ataque armado en bar de Cancún habría dejado varios lesionados

Privan de la libertad a Carmiña Castro, repostera y creadora de contenido, en Culiacán

Secuestros y asesinatos golpean a empresarios en México: nueve casos en seis meses

Procesan a tres personas aseguradas con heroína escondida en un tubo de metal en Coahuila

Sentencian a jefe de célula del CJNG por disparar más de 200 veces contra agentes de seguridad en Guanajuato

ENTRETENIMIENTO

Tour de Pepe Aguilar en EEUU se tambalea: cancela dos fechas y cinco shows estarían en riesgo por bajas ventas

Tour de Pepe Aguilar en EEUU se tambalea: cancela dos fechas y cinco shows estarían en riesgo por bajas ventas

CDMX se convierte en la ciudad que más escucha a BTS en el mundo

El Bogueto y su pareja posan con lujosos atuendos: la carriola de su bebé cuesta más de 100 mil pesos

El detalle que conecta una canción de BTS con la CDMX y cómo visitarlo

Belinda simula asalto en microbús de la CDMX: “Ya se la saben, carteras y celulares”

DEPORTES

Así convenció Paulinho a sus compañeros seleccionados portugueses de venir a México para el amistoso

Así convenció Paulinho a sus compañeros seleccionados portugueses de venir a México para el amistoso

Gilberto Mora muestra confianza en su regreso a las canchas: “Voy muy bien”

En fotos: así fue la remodelación del Azteca a Estadio Ciudad de México, recinto tres veces mundialista

Debut de Álvaro Fidalgo en el partido México vs Portugal es opacado por aficionado que le impidió regalar autógrafos

Faitelson exige a Clara Brugada mejorar los accesos al Estadio Ciudad de México: “Pónganse a trabajar”