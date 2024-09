Pons (PP) acusa al Gobierno de ser "cómplice" del "chantaje" del chavismo a Edmundo González

El eurodiputado y vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha acusado al Gobierno de estar implicado en una operación para convertir al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en un "dictador por tiempo indeterminado" al haber sido "cómplice" del "chantaje" al candidato opositor Edmundo González Urrutia para que se marchara de su país. Así lo ha asegurado el dirigente 'popular' en una entrevista en EsRadio, recogida por Europa Press, en reacción a la confesión del candidato opositor este miércoles, en la que denunció haber sido coaccionado por las autoridades chavistas, estando él en la Embajada española en Caracas, para firmar un documento en el que reconocía la victoria del presidente Nicolás Maduro en las elecciones a cambio de permitir su salida del país rumbo a España. Pons ha expresado su "asco" y "vergüenza" por la "complicidad del Gobierno de España" y de la representación española en Venezuela en "la operación de convertir a Maduro dictador" por un tiempo "indeterminado". "Nuestro gobierno es cómplice de lo que ha sucedido en Venezuela", ha sentenciado. También ha recordado que González Urrutia estuvo acogido en un principio en la Embajada de Países Bajos en Caracas, no en la española. "Muy probablemente Países Bajos no les permitió chantajearlo en la residencia de su embajador. Luego fue trasladado a la residencia del embajador español para que el chantaje y la coacción fueran posibles", ha proseguido el eurodiputado. Preguntado por la implicación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la salida de Venezuela de Edmundo González, Pons ha sostenido que es quien "está detrás de todo esto" y que es el "urdidor" de "un plan en el que ha comprometido al Gobierno de España". En su opinión, esta "operación" orquestada por el exdirigente socialista es "la más sucia de la historia reciente de la diplomacia española". ESPERA EL RECONOCIMIENTO DE EDMUNDO EN LA UE En otro orden de cosas, el vicesecretario de Institucional del PP ha compartido su deseo de que la confesión de Edmundo González anime a que el Parlamento Europeo lo reconozca como presidente electo de Venezuela en la votación que tiene lugar este jueves en Bruselas. "No hemos sido capaces de presentar una moción conjunta, no hemos podido meter al grupo de Vox, ni a liberales y socialistas, pero esperamos que haya fugas de votos que nos permitan reunir la mayoría suficiente (...) Espero que lo que ha sucedido esta mañana ayude a muchos diputados a tomar una posición correcta", ha explicado.

Compartir nota: Guardar Nuevo