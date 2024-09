Nintendo y Pokémon demandan a Pocketpair por infringir múltiples derechos de patente en el videojuego Palworld

Nintendo y The Pokémon Company han demandado oficialmente a Pocketpair, la compañía desarrolladora del videojuego Palworld, a la que han acusado de infringir "múltiples derechos de patente" por desarrollar un juego similar a Pokémon, y a la que reclaman una compensación "por daños y perjuicios". Palworld es un videojuego de acción y aventura de supervivencia que se enmarca en un mundo abierto lleno de criaturas conocidas como 'Pals'. Este título, que fue presentado durante la conferencia de videojuegos Tokyo Game Show del pasado año, dispone de características muy similares a los títulos de la franquicia de Pokémon, como por ejemplo, algunos de los 'Pals' muestran un diseño muy similar al de algunos Pokémon. Sin embargo, eslte título también se diferencia con la franquicia japonesa porque introduce algunas cuestiones como las dinámicas de juego de supervivencia, la capacidad de utilizar armas y pistolas, y la creación de objetos. Tras su lanzamiento con acceso anticipado en enero de 2024, obtuvo una amplia popularidad en un periodo corto de tiempo en el que, incluso, los jugadores llegaron a referirse a este título desarrollado por Pocketpair como "el Pokémon con pistolas". En base a ello, The Pokémon Company indicó en ese momento que investigaría cualquier acto de infracción de derechos de propiedad intelectual relacionados con Pokémon y que, en base a ello, tomaría las medidas adecuadas. Ahora, Nintendo y The Pokémon Company han demandado oficialmente a la compañía creadora de Palworld, bajo acusaciones de que ha infringido "múltiples derechos de patente", al desarrollar y comercializar un videojuego muy similar a Pokémon. Así lo ha detallado la firma japonesa en un comunicado en su web, en el que también ha detallado que, con la demanda, buscan obtener una orden judicial contra la infracción y "una compensación por daños y perjuicios". Siguiendo esta línea, Nintendo también ha advertido que seguirá "tomando las medidas necesarias" contra cualquier infracción de sus derechos de propiedad intelectual, lo que también incluye la propia marca Nintendo. Con todo ello, la compañía propietaria de Pokémon ha explicado que pretenden asegurar la protección para todas las propiedades intelectuales en las que han "trabajado arduamente para establecer a lo largo de los años". Pocketpair, por su parte, no ha compartido información al respecto.

