Encuentran el cadáver de una menor de 15 años en la bocana del muelle de Puerto Rico, al sur de Gran Canaria

El equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil se desplazó hasta el muelle de Puerto Rico, en el municipio de Mogán, después de que la madre de la menor confirmara la identidad del cuerpo sin vida de su hija tras recibir una alerta del 112 Canarias. Según informó la Guardia Civil, el hallazgo se produjo en la mañana del sábado alrededor de las 9:00 horas, cuando varias llamadas al servicio de emergencias alertaron sobre la aparición de un cadáver en la bocana del muelle.

De acuerdo con la información publicada por la Guardia Civil y detallada por el 112 Canarias, la persona fallecida era una joven de 15 años de origen noruego. El cuerpo fue localizado en la entrada al muelle de Puerto Rico, una zona conocida por la presencia de turistas y residentes tanto locales como extranjeros. Tras la notificación, la madre de la joven acudió al lugar, donde se encargó de realizar la identificación formal por requerimiento de las autoridades.

El medio precisó que la investigación para determinar las circunstancias exactas de la muerte de la menor recae en el equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil. Este grupo está recopilando información y evidencias en el entorno del muelle mientras se espera conocer si se pudo tratar de un accidente, un acto voluntario o una situación derivada de otras causas. La aparición de menores en estas condiciones activa estrictos protocolos de actuación para descartar cualquier indicio de criminalidad o negligencia.

Según consignó el medio, la alerta fue recibida a primera hora del sábado, lo que permitió una reacción rápida tanto por parte de los servicios de emergencias como de las fuerzas de seguridad. La Guardia Civil inició la gestión del caso inmediatamente tras recibir el aviso del 112 Canarias, que canalizó las llamadas de los testigos que reportaban el hallazgo del cuerpo. Esto permitió movilizar con rapidez a la Policía Judicial y garantizar una respuesta coordinada.

La noticia, difundida por la Guardia Civil, destaca el seguimiento que se dará a la investigación para aclarar los hechos. El suceso ha generado expectación entre los residentes y visitantes de Mogán, un municipio habitual en las rutas turísticas del sur de Gran Canaria, que ahora permanece atento a los resultados de las pesquisas de los agentes encargados del caso.

El cuerpo de la joven noruega fue hallado en una zona de acceso marítimo que suele registrar movimiento desde primeras horas del día, tanto por actividades pesqueras como por el flujo de turistas. El lugar del hallazgo y la participación directa de la madre en la identificación han añadido una dimensión de atención y sensibilidad al procedimiento seguido por la Guardia Civil y el equipo judicial.

La policía judicial continúa recopilando testimonios e inspeccionando la escena donde se localizó el cadáver, priorizando confirmar las circunstancias en que se produjo el fallecimiento. Mientras tanto, los servicios sociales y agentes involucrados mantienen coordinación con la familia de la menor para ofrecer acompañamiento durante el desarrollo de la investigación. El caso permanece abierto a la espera de que los informes forenses contribuyan a esclarecer la causa de la muerte, según reportó la Guardia Civil.