Baltasar Garzón avanzará en Comisión de la Verdad “sin manipulaciones de la historia”

Buenos Aires, 28 mar (EFE).- El recién nombrado presidente de la Comisión de la Verdad creada en España para esclarecer los crímenes del franquismo, Baltasar Garzón, reconoció a EFE en Buenos Aires que avanzar en esta tarea "entraña dificultades" y explicó que el objetivo es "construir la verdad sin manipulaciones de la historia".

Garzón hizo estas declaraciones poco antes de regresar a España, este sábado, tras una semana en Argentina donde ha participado en distintos actos y ha sido homenajeado con motivo del 50 aniversario del golpe de Estado que dio lugar a la última dictadura en el país suramericano, en cuyo proceso de justicia participó con el procesamiento en España de integrantes de las Juntas Militares cuando era magistrado de la Audiencia Nacional.

“Es un honor que el Consejo de la Memoria haya pensado en mí para presidir a este grupo de expertos, con los que comenzaremos próximamente a trabajar en todos los ámbitos de la Ley de Memoria Democrática, que cubre desde la Guerra Civil hasta finales de los años 70”, explicó.

“Procuraremos hacer un trabajo serio, dinámico y rápido, con la participación de las organizaciones de la sociedad civil y de las víctimas”, añadió.

El objetivo, argumentó, es llevar a cabo una “construcción conjunta de la verdad sin manipulaciones de la historia”.

“Somos conscientes de la dificultad que entraña, pero todos y todas en la Comisión estamos dispuestos a avanzar en los distintos ámbitos nacionales e internacionales y esperamos que la colaboración de las instituciones y órganos comprometidos sea positiva para dar una respuesta a las víctimas”, matizó.

Otro objetivo es, según dijo, “cerrar ese capítulo con una perspectiva de presente y de futuro”.

El Consejo de Ministros del Gobierno de España aprobó esta semana, a propuesta del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, el nombramiento de Baltasar Garzón para presidir la Comisión de la Verdad, cuyos integrantes son Helen Duffy, Julián Casanova, Araceli Manjón-Cabeza, Manuel de la Rocha, Alejandra Vicente, Salvina Romano, Cristina Monge, Sebastián Martín y Francisco Erice. EFE