Lanzan los primeros satélites Celeste de la ESA para reforzar las capacidades de Galileo

Redacción Ciencia, 28 mar (EFE).- Los dos primeros satélites del nuevo programa Celeste de la Agencia Espacial Europea (ESA) despegaron este sábado desde Nueva Zelanda en una misión de demostración, con el objetivo de reforzar las capacidades del sistema de navegación por satélite Galileo.

Los satélites fueron lanzados a las 09.14 hora GMT y se separaron del lanzador aproximadamente una hora después, lo que marcó el inicio de su fase de operaciones iniciales, durante la que el centro de control de la misión los prepara para su puesta en órbita, informó la ESA en un comunicado.

El despegue había sido pospuesto, en su primer intento, el pasado día 25 debido a las condiciones climáticas desfavorables.

Uno de los contratistas principales del programa Celeste es la empresa española GMV, responsable de la misión completa de extremo a extremo, desde el diseño a la operación de seis de los 12 satélites.

La misión comenzará a probar una banda complementaria en órbita terrestre baja para Galileo, ampliando aún más la cobertura satelital, apoyando la navegación ante una potencial caída del cobertura de Galileo o facilitando nuevas aplicaciones, como la conducción autónoma.

El programa reforzará las capacidades de Galileo en materias como la protección de la población frente a desastres naturales, la seguridad ciudadana y las emergencias.

Está compuesto de doce satélites, 11 de vuelo y uno extra, configuración definitiva que alcanzará con lanzamientos adicionales en 2027, lo que ofrecerá una amplia gama de oportunidades de experimentación en diferentes bandas de frecuencia, entornos de usuario y aplicaciones, según la ESA.

"Con esta misión, estamos explorando nuevas fronteras en el ámbito de la navegación por satélite. Celeste demostrará cómo una constelación de navegación por satélite en órbita terrestre baja puede complementar el actual sistema Galileo de Europa en órbita terrestre media", dijo el director general de la ESA, Josef Aschbacher.

En las últimas dos décadas, la navegación por satélite se ha convertido en una parte integral de nuestra sociedad y con Celeste "la ESA garantiza que Europa siga siendo pionera en innovación en materia de posicionamiento, navegación y sincronización", señaló el director de Navegación de la ESA, Francisco-Javier Benedicto Ruiz.

La misión proporcionará -agrega la ESA- un banco de pruebas en órbita para una amplia gama de aplicaciones, tales como una mejora de las capacidades de navegación para vehículos autónomos, el sector ferroviario, marítimo y de la aviación. EFE