Pakistán invita el domingo a Arabia Saudí, Turquía y Egipto a dos días de conversaciones sobre la guerra de Irán

Tras una comunicación telefónica con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, reiteró la condena de Islamabad a los recientes ataques contra infraestructura civil en Irán y expresó la solidaridad de su país con la población iraní. En ese contexto, el Gobierno de Pakistán inició una ofensiva diplomática para rebajar la escalada regional, extendiendo invitaciones a funcionarios de alto rango de Arabia Saudí, Turquía y Egipto para participar en dos jornadas de conversaciones previstas a partir del domingo. La noticia fue dada a conocer por fuentes gubernamentales y detallada por el medio.

Según informó el medio, las reuniones buscan alternativas que permitan encontrar una solución al conflicto vinculado con la guerra de Irán. El viceprimer ministro y ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, precisó que estas conversaciones estarán enfocadas en identificar mecanismos que contribuyan a desescalar las tensiones regionales, considerando la compleja situación generada tras la propagación del enfrentamiento entre Estados Unidos, Israel e Irán. Dar indicó que el propio primer ministro Shehbaz Sharif participará como invitado de excepción en estos encuentros, que reunirán a los representantes diplomáticos de países clave de la región.

De acuerdo con el citado medio, Pakistán desempeña un papel singular en la situación actual debido a la frontera de aproximadamente 900 kilómetros que comparte con Irán. Desde el estallido del conflicto, Islamabad ha manifestado su disposición a convertirse en sede de negociaciones y a facilitar el diálogo entre las partes en disputa. En días previos a la convocatoria, el ministro de Exteriores Ishaq Dar informó que Pakistán había actuado como intermediario en la transmisión de mensajes entre Estados Unidos e Irán, con el objetivo de reducir las fricciones crecientes. Tal como consignó el medio, esta mediación se inscribe en una estrategia más amplia de contactos diplomáticos con Estados Unidos, los países del Golfo y diversas potencias islámicas para lograr una respuesta consensuada que evite una mayor inestabilidad.

El sábado, el primer ministro Sharif expuso a su homólogo iraní los pasos que Islamabad está dando en el plano diplomático y agradeció el reconocimiento por parte de Teherán a sus esfuerzos. "Pakistán condena enérgicamente los continuos ataques israelíes contra Irán, incluidos los recientes ataques contra infraestructura civil", declaró Sharif, al tiempo que subrayó la solidaridad de su gobierno con la sociedad iraní. El presidente iraní, por su parte, valoró la iniciativa pakistaní orientada a afianzar la paz y promover el diálogo en la zona, según reportó el medio.

El medio también relató que, en la planificación de las reuniones, el Ejecutivo paquistaní evalúa la participación de figuras diplomáticas de relevancia de los gobiernos saudí, turco y egipcio, con el objetivo de consolidar una plataforma de cooperación que proporcione salidas a la crisis. Islamabad ha justificado su intervención aludiendo al riesgo de expansión del conflicto y al impacto potencial en la seguridad regional.

Desde la perspectiva del Gobierno de Pakistán, el impacto directo de cualquier altercado fronterizo con Irán resulta especialmente relevante, dados los lazos históricos, la situación geopolítica compartida y la exposición a posibles derivaciones militares y humanitarias. Por este motivo, el primer ministro Sharif ha insistido públicamente, según publicó el medio, en la disponibilidad de su país para albergar conversaciones multilaterales y mediar entre las partes involucradas. A través de su perfil en la red social X, destacó los contactos recientes con Irán y la continuidad de las gestiones paquistaníes para propiciar escenarios de negociación.

El viceprimer ministro Dar, citado por el mismo medio, resaltó la importancia de buscar, junto a otras potencias regionales, salidas diplomáticas a una situación que sigue afectando los equilibrios del Golfo y de Oriente Medio. Las expectativas se centran en que el foro paquistaní aporte a construir un marco común para frenar la escalada y reintroducir la vía política como alternativa a la confrontación militar.

En el trasfondo, la invitación a los cancilleres saudí, turco y egipcio responde al interés compartido de Islamabad por acercar posiciones entre los actores clave de la región, ampliar la interlocución y consolidar el papel de mediador de Pakistán ante la comunidad internacional. El medio destacó que los contactos entre Islamabad, Washington, Teherán y otras potencias islámicas han sido frecuentes durante las últimas semanas, en un esfuerzo por contener el deterioro de la seguridad regional y prevenir el contagio de las hostilidades a otros países.

Finalmente, el Gobierno paquistaní comunicó que el formato del encuentro previsto permitirá abordar tanto la situación militar como las perspectivas humanitarias y políticas del conflicto. Según informó el medio, la apuesta de Pakistán por actuar como facilitador diplomático en la región refleja el objetivo de preservar la estabilidad y evitar que la confrontación se generalice, con las implicancias que tendría para la seguridad y la economía no solo de Pakistán sino de su entorno inmediato.