Hansi Flick: "Así no es como queremos jugar"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, reconoció que su equipo no jugó en Mónaco como quiere que lo haga pero matizó que la derrota por 2-1 ante el AS Monaco, en el estreno de la Liga de Campeones, estuvo marcada por la tempranda expulsión de Eric Garcia y por ir a remolque, también en el marcador. "¿El peor partido? Diría que es un poco exagerado decirlo así. Has ganado cinco partidos y perdiste un partido, entonces podemos decir que no es el mejor partido que hemos disputado. No hemos jugado al más alto nivel, no ha sido la mejor noche y no es como queremos jugar. Las combinaciones que acostumbramos a hacer no han salido como acostumbran a hacerlo", manifestó en rueda de prensa. Flick asegura que de esta derrota tomarán nota en muchos aspectos. "Hay que tener soluciones más buenas con la pelota. He visto muchos aspectos positivos en el partido, hasta que hemos tenido que abandonarlo. Hay que ser positivos de cara al próximo partido, porque en LaLiga es importante sumar victorias. Espero que sigamos con la tendencia con que hemos iniciado LaLiga", señaló, pensando en ese '5 de 5' que les permite liderar LaLiga EA Sports. Y el alemán ve brotes verdes pese a haber sumado esta dolorosa derrota. "Creo que defendimos con pasión. Para nosotros, fue bueno. Tuvimos oportunidades. Intentamos estar juntos en defensa, estar cerca unos de otros, pero no fue fácil defender y la roja a los 10 minutos cambió el partido por completo. Veo cosas positivas, hemos defendido y atacado como equipo", aseguró. "Tenemos que analizar la derrota, es mi trabajo. Pero cabezas altas, vi a los jugadores desanimados en el vestuario, pero ahora toca recuperarse. Esperamos tener pronto a jugadores de vuelta, con energía. Analizaremos el partido y hablaremos con los jugadores para mejorar. Tras la roja, el partido cambió por completo", reiteró. Pese a ello, cree que tienen todavía todo de cara para seguir vivos en esta nueva 'Champions' y en su formato de 'liguilla'. "Después de 10 minutos vimos una roja que lo cambió todo, y son cosas que pasan y que tienes que aceptarlas. Pero somos fuertes como para recuperarnos, quedan siete partidos y ganaremos y conseguiremos los puntos y nuestros objetivos", opinó. Sobre Marc Casadó, que terminó con molestias, comentó que tan sólo fue un golpe. "Marc nos da más del cien por cien, Raphinha lo mismo. Hemos perdido, debemos aceptarlo, pero tenemos más partidos y cuando vuelvan el resto de jugadores seremos más fuertes. Lo veremos los próximos días y partidos, el equipo debe ahora recuperarse. Tenemos partidos cada tres días, no es fácil, pero soy muy positivo", manifestó.

