Aless Gibaja desvela, por error, el sexo del hijo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia

Íntimo amigo de Alejandra Rubio desde hace años, Aless Gibaja ha tenido un despiste ante las cámaras de Europa Press que no hará ninguna gracia a la hija de Terelu Campos. Y es que a pesar de que en julio se filtró que el bebé que espera junto a Carlo Costanzia es un niño y se aseguró que se llamaría Carlo siguiendo la tradición familiar, ahora el influencer ha dejado entrever que estamos equivocados y que el primer hijo de la pareja ¡será una niña! Aless ha asistido al concierto íntimo de Pablo López con el que la sala Kapital de Madrid ha celebrado su 30º aniversario, y para nuestra sorpresa ha desvelado con una significativa frase el sexo del bebé de Alejandra, a la que define como su "best friend forever": "Tengo muchos regalitos para ella, para las dos" nos contaba emocionado cuando le preguntamos por el embarazo de la colaboradora, sin ser consciente de que al hablar en femenino ha dejado caer que es una niña a pesar de que su amiga no espera un niño como todos pensábamos. "Hablamos prácticamente todos los días y la veo súper bien. Me pone nervioso porque tiene que estar tranquila y feliz, no queda nada. Es súper fuerte, siempre lo digo. Pero es que al final explota, o sea, es humana también y son demasiadas cosas juntas" ha añadido, saliendo en defensa de la nieta de Teresa Campos tras el enfrentamiento que protagonizó con Lequio este miércoles en 'Vamos a ver' por las críticas del italiano a Carlo: "No me gusta que Alessandro actúe así, o sea, yo creo que es porque ha cogido ese rol de atacar a las Campos y ya cualquier cosa que hagan a por ella que va". A pesar de que Alejandra quiere mantener su historia de amor al margen de los focos, Gibaja nos ha contado que ya conoce a su novio y confiesa que es "una monada, súper nice. Creo que va a ser un súper padrazo. Ya lo veréis, ya lo veréis". "Todas esas cosas feas que se dicen de él, nada. Toda esa gente que habla mal Se tendrá que callar" asegura. Muy cercano a la familia Campos por su amistad con Alejandra, el influencer también se ha pronunciado sobre el conflicto de Carmen Borrego con su hijo José María Almoguera: "Es muy triste, me da mucha pena, porque yo sé que al final están sufriendo todos y deberían arreglarlo, porque al final, con todas las cosas feas que hay en la vida... Al final deberían arreglarlo, porque la vida es una, son madre y son hijo, y al final tienen que estar bien porque la vida pasa así y nos vamos, y al final es cuestión de tonterías, de malentendidos, que no es nada grave" afirma. "Conozco muy poquito a José María, hemos coincidido muy poquito, pero es un chico bueno, simpático, sencillo, yo creo que al final volverá otra vez a estar con su madre, cien por cien, estoy segura, si no, ya lo veremos" asegura.

