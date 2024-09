Save the Children alerta del coste de las escuelas concertadas, "insumible" para familias con menos recursos

Save the Children ha alertado del coste de las escuelas concertadas, que hace que sea "inasumible" para las familias con menos recursos, y pone el foco en el hecho de que las comunidades más ricas sean las que más alumnos tengan matriculados en este tipo de centros. Así se desprende del informe 'Por una escuela concertada inclusiva" realizado por la organización, en el que se recuerda que España es el país de la OCDE en el que mayores diferencias existen entre escuelas públicas y concertada en el perfil socioeconómico del alumnado. Según la ONG de infancia, casi un 21% de la segregación escolar en España "se explica por la desigual composición social entre escuelas concertadas y públicas". Sin embargo, este mismo porcentaje es del 10% en otros sistemas educativos y, en Países Bajos y Reino Unido, ambos con una presencia mayoritaria de escuela concertada, es prácticamente cero. Respecto a la calidad de la educacion, el estudio revela que el alumnado de la escuela concertada obtuvo una puntuación similar al alumnado de la escuela pública en la prueba de matemáticas de PISA 2022, una vez descontado el perfil socioeconómico de las familias. "Esto demuestra que la calidad de la educación que ofrecen ambas redes de escuelas es equivalente", en opinión de la entidad social. Para Save the Children también resulta "preocupante" las cuotas y otros gastos asociados a la escuela concertada que "suelen ser moderados pero suponen un esfuerzo economico inasumible para las familias más vulnerables. Según el informe, las cuotas oscilan entre los 68 euros para los colegios de Primaria y los 57 en Secundaria a los que hay que sumar los gstos asociados como uniforme, comedor, transporte, salidas escolares "cuyos precios son más elevados que en los centros públicos". Esto se traduce en que las familias "pagan aproximadamente el 20% del coste de la educación concertada". El alumnado vulnerable es aquel que cuenta con menos recursos económicos, problemas familiares y necesidades educativas especiales. Save the Children tambien se ha centrado en su informe en los criterios de admisión, y asegura que la Comunidad de Madrid, Galicia, Euskadi, la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana (desde el curso 2024-25) y, en menor medida, Castilla y León, son las comunidades donde más libertad se concede a las escuelas para elegir sus criterios de admisión. Aunque, por lo general, según reconoce el informe, "los procesos de admisión no son particularmente selectivos y las escuelas generalmente tienen una capacidad limitada de seleccionar al alumnado", se lee en el documento. Otro foco que destaca el estudio es la diferenciación del alumnado de origen migrante en las escuelas concertadas y públicas: un 18% del alumnado de escuelas públicas era de origen migrante, en comparación con un 10% en el caso de la escuela concertada. La brecha es especialmente importante en la educación secundaria de las escuelas concertadas de Melilla, Región de Murcia, La Rioja, Comunitat Valenciana, Navarra, Comunidad de Madrid y Canarias. Save the Children apuesta por "garantizar la gratuidad completa de todas las escuelas sostenidas con fondos públicas, incluida la concertada", según ha indicado Andrés Conde, director de Save the Children. REALIDAD POR CCAA El número de matriculados en la escuela concertada en España se ha mantenido estable durante las últimas décadas, alrededor de un 30% en las etapas obligatorias de Primaria y Secundaria. Las únicas comunidades autónomas donde ha crecido ligeramente en los últimos años son la Región de Murcia, la Comunidad de Madrid y La Rioja, mientras que ha descendido notablemente en Catalunya y Cantabria. Según la organización, esta distribución está relacionada con el nivel de riqueza mientras que en otros sistemas educativos como Australia, Francia o Nueva Zelanda, la escuela concertada suele estar controlada mayoritariamente por instituciones religiosas. En el caso español, aproximadamente un 74% del alumnado matriculado en escuelas concertadas lo estaba en escuelas católicas en el curso 2021/22, pero esta realidad "no se traduce en más escuelas concertadas en las comunidades con mayor proporción de creyentes, como Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha y Extremadura, sino que está más extendida en las regiones con un mayor nivel de riqueza, como Euskadi, Comunidad de Madrid y Navarra. Por un lado, en Euskadi, Comunidad de Madrid, La Rioja, Navarra y Castilla y León al menos uno de cada tres estudiantes estaba matriculado en un centro concertado en primaria y secundaria obligatoria en el curso 2020-21. Por otro lado, en Ceuta, Extremadura, Canarias, Melilla, Andalucía y Castilla-La Mancha, menos de uno de cada cuatro estudiantes asistía a dichos centros. Según el informe, la mayor diferencia se observa entre Euskadi, donde aproximadamente la mitad del alumnado estaba matriculado en un centro concertado, y Castilla - La Mancha, donde apenas un 18% acudía a dichos centros. A tenor de estos datos, la organización entiende la explicación a esta situación es la capacidad financiera de las familias. "La escuela concertada no prolifera donde existen familias más religiosas, sino donde estas tienen suficiente capacidad financiera para pagar las cuotas que la mayoría de las concertadas necesitan para ofrecer servicios educativos de una calidad equivalente a las escuelas públicas", dice el autor del informe, Alfonso Echazarra. Por este motivo, la organziación entiende que el sistema actual de la escuela concertada en España debe realizar un cambio para que sea inclusiva para todos los niños, porque "no se puede olvidar que estos colegios están sostenidos con fondos públicos, y que, por tanto, debe ser para el uso de todas y todos", ha manifestado Conde. En España y en otros países de la OCDE existen buenos ejemplos que podrían aplicarse para mejorar la sostenibilidad financiera y la equidad de las escuelas concertadas, sostiene la entidad que ha puesto como ejemplos los casos de Reino Unido y Países Bajos, "donde la escuela concertada es mayoritaria, apenas existen diferencias en la composición social entre escuelas públicas y concertadas, en gran parte porque la escuela concertada está financiada plenamente por las administraciones públicas". La entidad como también como ejemplo el programa de 'motxilles escolars' de Cataluña, que garantiza fondos adicionales a las escuelas concertadas que escolarizan a alumnado vulnerable de forma totalmente gratuita. En Irlanda, los centros más vulnerables --según criterios socioeconómicos-- reciben recursos adicionales en forma de financiación directa, personal adicional, y acceso a programas e intervenciones. RECOMENDACIONES El informe concluye con recomendaciones para que "con financiación mejorada, gratuidad real y unas reglas de juego equitativas en los procesos de admisión, la escuela concertada pase de ser parte del problema, a parte de la solución de la inequidad educativa observada en el sistema educativo español". "Creemos que precisamente serían las escuelas concertadas más inclusivas, aquellas que no cobran cuotas o cobran cuotas simbólicas y que matriculan a un alto porcentaje de alumnado vulnerable de barrios humildes, las que saldrían más beneficiadas", ha concluido Conde.

