FITLO sube al escenario del 3 al 12 de octubre a los clásicos teatrales con una perspectiva contemporánea

El Festival Iberoamericano de Teatro de La Rioja, más conocido como FITLO, se ha propuesto en su octava edición "darle una vuelta a todo" y generar una innovadora programación donde los grandes clásicos teatrales se suban a diferentes escenarios de Logroño, algunos no convencionales y otros icónicos de la ciudad, del 3 al 12 de octubre, aportándoles una perspectiva contemporánea gracias a las propuestas más rompedoras de las compañías iberoamericanas. El director general de Cultura, Roberto Iturriaga, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Logroño, Rosa Fernández, el director de FITLO, Jorge Tesone, han presentado este miércoles los detalles de la programación de este festival que, como ha destacado Iturriaga, vuelve a configurar un cuidado cartel con el que una vez más, "acercar a La Rioja la escena más innovadora del panorama iberoamericano". Como ha relatado Iturriaga, en esta octava edición FITLO -que contará con 12 citas con las artes escénicas iberoamericanas en 8 espacios de Logroño- se ha propuesto darle la vuelta a todo para provocar que el público riojano que se asome al mundo de las artes escénicas desde un punto de vista diferente. "Vivir las historias en primera persona, ser parte de la escena, dejarse emocionar, mirar al que tenemos al lado", estas son algunas de las intenciones que FITLO intentará lograr en las doce citas teatrales que ofrecerán compañías de Argentina, Chile, España, Brasil, Cuba y Perú. Por su parte, la concejala de Cultura ha destacado que "para el Ayuntamiento de Logroño este festival es una oportunidad única para que el público pueda disfrutar y conocer las tendencias escénicas actuales de la mano de compañías no solo nacionales sino de diferentes países iberoamericanos, lo que convierte a FITLO en un potente atractivo cultural y en un foco turístico muy importante para nuestra ciudad". En este sentido, Fernández ha señalado que "es un verdadero lujo que durante diez días Logroño se convierta en un lugar donde, en diferentes escenarios de la ciudad, se pueda disfrutar de propuestas teatrales, de música, cine y literatura". PROGRAMACIÓN. Para elaborar la programación de esta edición, como ha explicado Tesone, la organización ha seleccionado, entre las 4.137 propuestas que ha recibido el festival, temáticas clásicas del teatro universal con una perspectiva contemporánea contando con la escena más rompedora iberoamericana con piezas como 'Please continue (Hamlet)', 'Gaviota', 'Tebas Land' o 'Elektra'. Obras que además estarán presentes en los principales teatros y festivales de Europa como el de teatro de Montpellier, París, Cádiz, o Teatros Del Canal, que acogerán las piezas que pasen durante el mes de octubre por La Rioja. Unas propuestas teatrales que recorrerán diferentes espacios de Logroño como el patio de doña Jacinta del Museo de La Rioja, la sala Gonzalo de Berceo, el Teatro Bretón, Riojaforum, los Cines 7 Infantes, el Círculo Logroñés, Nave 31 y otros menos convencionales como una entreplanta de la Plaza del Mercado. En concreto, FITLO comenzará en Nave 31 (C/ Baños, 3) el jueves 3 de octubre, a las 20,30 horas, con la obra 'La Odisea de aquellas vidas' de Teatro de lo Inestable en un relato que pone voz, canto, llanto y aliento a los migrantes. El viernes 4 de octubre el escenario del festival se desplazará, a las 20 horas, al Círculo Logroñés con 'Please, continue (Hamlet)' de Roger Bernat. Una original pieza participativa con elenco riojano donde los espectadores serán el jurado popular de un juicio penal a Hamlet por el asesinato de Polonio y donde participarán magistrados que actualmente ejercen en La Rioja. Una obra que ha recorrido ya 35 países y donde, en cada función, el veredicto es diferente. En colaboración con el Festival Piezas, el 5 de octubre a las 13 horas, Nave 31 acogerá 'En concierto' con voces y música de Ana Rossi y Jesús Mañeru, en una cita de las que ya se pudo disfrutar en el programa cultural del Gobierno de La Rioja, 'Escenario Vivo', y donde las canciones con perfumes de Latinoamérica y Navarra y la palabra serán protagonistas. Ese mismo día, FITLO hará doblete con la propuesta de la compañía argentina T4 Producciones Teatrales a través de la obra 'Tebas Land', del dramaturgo uruguayo Sergio Blanco, padre de la autoficción, a partir de las 20 horas en el Teatro Bretón. Los Cines 7 Infantes serán los encargados de proyectar 'Reescrituras: Apuntes de una película por venir', el 6 de octubre, a las 19,30 horas. En este documental "en proceso" cinco mujeres de distintos lugares de Perú y que no son actrices preparan una de teatro sobre un crimen ocurrido en los años noventa, ellas fueron esterilizadas contra su voluntad, para invitar a los espectadores a ver cómo estas mujeres reescriben su memoria mientras la cámara graba. De nuevo, Nave 31 acogerá la cita del 7 de octubre, a las 20,30 horas, en la que los espectadores de FITLO podrán disfrutar de la obra argentina 'No hay banda', con Martín Flores como intérprete, director y dramaturgo en una oda al momento frágil de la experimentación e investigar sobre el punto cero del fenómeno teatral: el propio cuerpo. Riojaforum será el escenario de la propuesta de FITLO para el 8 de octubre, a las 19,30 horas, con 'Gaviota', en lo que Tesone ha definido como "una joya con la que darle una vuelta a un clásico del teatro universal". El 9 y 11 de octubre, en tres pases cada día de 30 minutos (19,30, 20,10 y 20,50 horas) y para 10 personas, una producción de la compañía riojana de Maya Salaverria y Miguel Carrera, de la que ya se pudo disfrutar en la pasada edición de 'Escenario Insólito' del Festival Actual 2024, ocupará un entresuelo de la Plaza del Mercado de Logroño con 'MAMI, solo para adultos', en una instalación inmersiva con base documental y performance en la que el espectador podrá hacer un recorrido experiencial, por diferentes espacios con los que sumergirse en la realidad de la prostitución. 'Performance: Pasado, presente y futuro' es la obra de la que se podrá disfrutar el 10 de octubre, a las 20 horas, en Nave 31, con una mezcla de musicales que marcaron un hito en la historia del cine, en colaboración con Los trabajos y las noches. El cierre de FITLO llegará el día 12 de octubre con dos citas: 'Para revolver' y 'Elektra, Bizarra y doméstica opereta para cocina'. En la primera de ellas, los cantautores de la nueva trova cubana Yaíma Orozco y Migue de la Rosa ofrecerán un concierto gratuito en el patio de doña Jacinta del Museo de La Rioja (13 horas) con un repertorio en el que harán especial énfasis a la canción popular de su país. En la segunda, la sala Gonzalo de Berceo acogerá, a partir de las 20:30 horas, la tragedia de Elektra en una cocina con la que realizar una burla irónica al lugar que se e ha adjudicado a la mujer a lo largo de la historia. Las entradas del festival, con precios que oscilan entre los 5 y 12 euros por espectáculo, pueden adquirirse ya a través de la página web www.fitlo.es JURADO JOVEN. Además, dentro de la preocupación siempre mostrada por FITLO para acercar a los jóvenes al teatro, la organización ha incorporado al programa en esta edición una acción divulgativa y educativa con las aulas de 1º de Bachillerato de Artes del Instituto Batalla de Clavijo. A través de dos sesiones formativas, los alumnos podrán participar en el análisis sobre los clásicos y la nueva visión contemporánea. Y para reforzar y despertar su interés por las artes escénicas, la organización promoverá la creación del Jurado Joven del festival que participará de la producción de las diferentes citas teatrales de esta octava edición de FITLO.

