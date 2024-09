Costa Rica desacredita reportaje de The New York Times sobre penetración del narcotráfico

San José, 18 sep (EFE).- El Gobierno de Costa Rica desacreditó este miércoles un reportaje del diario estadounidense The New York Times sobre la penetración del narcotráfico en los parques nacionales del país, y aseguró que realiza afirmaciones con datos de 2020.

"El encabezado (del reportaje) se refiere a una situación de antes de que yo llegara al Gobierno", declaró el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, en su conferencia de prensa semanal.

El mandatario y su ministro de Seguridad, Mario Zamora, afirmaron que desde que comenzó este Gobierno, en mayo de 2022, se instalaron escáneres y se reforzó la presencia policial en los puertos de exportación, con lo cual se redujeron las incautaciones de cargamentos de droga en Europa que salían de Costa Rica.

"Este reportaje es de la situación del 2020 y lo curioso es que la periodista estuvo acá, vio los escáneres y no hace mayor mención del tema", dijo el ministro Zamora.

El reportaje del diario estadounidense, publicado el pasado domingo, califica a Costa Rica como "un paraíso turístico que se convirtió en un imán para el narcotráfico" y muestra el poco personal que el país tiene para vigilar sus extensos parques nacionales, zonas boscosas y costas, sitios por donde ingresa la droga desde Suramérica.

El texto también recuerda que en 2020 Costa Rica superó a México como el primer punto de trasbordo de cocaína con destino a Estados Unidos y Europa, aunque aclara que el año pasado México volvió al primer lugar y que Costa Rica "le sigue de cerca", según datos atribuidos al Departamento de Estado estadounidense.

Chaves calificó como "heroico" el trabajo de las autoridades costarricenses en la lucha contra el narcotráfico y resaltó la cooperación de Estados Unidos, especialmente para la instalación de escáneres en puertos y fronteras.

En un comunicado, el Gobierno costarricense aseguró además que The New York Times "no aporta una sola evidencia" que respalde la afirmación de que los bosques de Costa Rica están siendo infiltrados por carteles de la droga.

Los datos oficiales de Costa Rica indican que en lo que va de 2024 las autoridades antidrogas han decomisado 15,3 toneladas de cocaína, 11,9 toneladas de marihuana y más de 16.000 dosis de droga sintética.

En los últimos años Costa Rica se ha convertido en un importante centro para el almacenamiento y exportación de cocaína a destinos como Europa y Norteamérica, según han reconocido las propias autoridades, que están tratando de combatir el fenómeno con el uso de escáneres en la Terminal de Contenedores de Moín, el principal puerto de exportación del país.

El narcotráfico se ha convertido en el principal problema de seguridad de Costa Rica, país que registra en la actualidad cifras históricas de homicidios que son atribuidas por el OIJ, en más del 60 %, a los ajustes de cuentas entre bandas del narcotráfico.

El año con más homicidios en la historia de Costa Rica fue 2023, con un total de 907, lo que representó un incremento del 38,6 % en comparación con los 654 del año 2022.

Al 18 de septiembre, las autoridades contabilizaban en 2024 un total de 636 homicidios, 19 casos menos de los registrados a la misma fecha del 2023.