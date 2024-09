Carlota Corredera recuerda con una bonitas palabras a Jimmy Giménez-Arnau

Carlota Corredera se ha dejado ver este miércoles, 18 de septiembre, en el 93º aniversario del Museo Chicote con la décima entrega de los Premios Chicote y ha hablado de la actualidad informativa con la rigurosidad que siempre le ha caracterizado. En primer lugar, la periodista ha confesado que "me da muchísima pena" el fallecimiento de Jimmy Giménez-Arnau ya que "le tengo mucho cariño porque tengo muchísimos recuerdos con él" y, además, ha tenido unas bonitas palabras para él: "Como compañero maravilloso, inteligente, generoso... es el colaborador que más me ha hecho sufrir como directora, de chico él y de chica, Mila, pero formaba parte de su encanto". También ha hablado de sus excompañeros de 'Sálvame' y de su nueva etapa para ellos en el Canal Quickie, asegurando que "les sigo, sigo teniendo mucha relación con muchos de ellos, yo solo quiero que les siga yendo genial siempre". En este aspecto, Carlota nos ha confesado que "ojalá" pueda volver próximamente a la tele porque "tengo muchas ganas" aunque "estoy en RNE con Lourdes, estoy muy contenta, pero también echo de menos la tele, es un veneno que tengo por las venas y tengo muchas ganas de volver". Por último, le hemos preguntado también por la polémica que hay entre Carmen Borrego y su hijo y nos ha explicado que "me sorprende muchísimo" que José María Almoguera haya decidido hablar públicamente porque nunca lo imaginó. Eso sí, ha dejado claro que "sé que Carmen ha sufrido muchísimo" porque "a mí me ha contado cosas que no voy a contar, pero ha sufrido mucho por la relación con su hijo". Por último, ha confesado que le encantaría que "algún día llegasen a un punto de encuentro, pero creo que es difícil, es complicado porque han pasado muchas cosas a lo largo de los años, me gustaría que a pesar de sus diferencias dejasen ejercer a Carmen de abuela".

Compartir nota: Guardar Nuevo