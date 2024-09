El PP pregunta por qué no saben "nada del estado" de los españoles detenidos en Venezuela: "¿Qué oculta el Gobierno?"

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha recriminado de nuevo este martes al Gobierno de Pedro Sánchez que no haya ofrecido información al PP sobre los dos españoles detenidos en Venezuela y ha pedido saber en qué estado se encuentran. "¿Por qué no conocemos nada del estado ni de las condiciones en las que se encuentran estos españoles? ¿Por qué no nos han informado de nada? ¿Qué oculta el Gobierno?", ha preguntado Tellado en una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces del Congreso. Al ser preguntado si el PP se plantea pedir información al Gobierno sobre esas detenciones o incluso elevar este asunto a Europa para que la UE medie para ayudar a los dos españoles, Tellado ha dicho "lamentar profundamente" que el Gobierno no haya "informado absolutamente de nada" al primer partido de la oposición. "Y lo primero que pedimos al Gobierno es saber por qué", ha demandado. PIDE AL GOBIERNO QUE ACTÚE EN DEFENSA DE SUS DERECHOS A su entender, es "lamentable" que el primer partido de España se esté "enterando de este asunto a través de los medios de comunicación", algo que, a su juicio, "revela la anomalía que supone que el Gobierno de España tenga mejor relación con el Gobierno de Maduro" que con el PP. "Tiene mejor relación el Gobierno de Sánchez con el régimen de Maduro que con el primer partido de la oposición de España, al que no le han informado de absolutamente nada", ha declarado, para añadir que en el PP están "preocupados por el estado de salud" de los dos españoles detenidos y exigen al Gobierno "que actúe en defensa de sus derechos con plenas garantías". Tellado ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "despreciar" al Parlamento, después de que haya desobedecido el mandato del Congreso de reconocer al candidato opositor Edmundo González como presidente de Venezuela. "Afortunadamente, España si tiene un líder de la oposición que respeta las instituciones y los mandatos democráticos, y por eso Alberto Núñez Feijóo seha reunido hoy con Edmundo González Urrutia, aquí, en la Cámara que le ha reconocido como presidente electo", ha declarado. El dirigente del PP ha criticado que las posiciones de Sánchez en política exterior no las marca ni el interés general ni la ética ni la UE, sino que las marcan los intereses de "los lobbies para los que actúa Rodríguez Zapatero". VE EN SÁNCHEZ UN "PRESIDENTE A LA FUGA" Asimismo, Tellado ha echado en cara a Pedro Sánchez que no haya cumplido el mandato parlamentario de comparecer esta semana ante el Pleno para hablar sobre política migratoria y no lo vaya a hacer hasta el próximo 9 de octubre. "No puede ser un presidente a la fuga, porque si le molesta comparecer ante el Congreso, que dimita o convoque elecciones", ha afirmado, para acusar después a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, de seguir las instrucciones de Sánchez y ser "aliada fundamental" en la Cámara Baja.

Compartir nota: Guardar Nuevo