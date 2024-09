Trump atribuye intento de asesinato a retórica de Harris y Biden

(Bloomberg) -- El expresidente Donald Trump criticó a Joe Biden y a la candidata presidencial demócrata Kamala Harris por el “lenguaje altamente incendiario” que, según él, inspiró un supuesto intento de asesinato el fin de semana en su club de golf de Florida, mientras el candidato republicano se apresuraba a sacar provecho político del incidente.

El posible pistolero “creyó en la retórica de Biden y Harris, y actuó en consecuencia”, señaló Trump en una entrevista con Fox News Digital. “Su retórica está provocando que me disparen, cuando soy yo quien va a salvar al país, y ellos son los que están destruyendo el país, tanto desde dentro como desde fuera”.

Trump no aportó pruebas de sus afirmaciones, pero las declaraciones pusieron de relieve cómo el candidato republicano planeaba aprovechar el último giro dramático de una de las campañas presidenciales más caóticas de la historia política moderna. El equipo de Harris no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Las autoridades no han revelado detalles sobre las posibles motivaciones de Ryan Wesley Routh, el sospechoso de 58 años arrestado tras el incidente. Una cuenta en la plataforma de redes sociales X que parecía pertenecer a Routh contenía una colección errática y ecléctica de publicaciones, incluidos mensajes de apoyo a candidatos de todo el espectro político y un llamado a que soldados extranjeros defiendan a Ucrania.

Sin embargo, los esfuerzos de Trump por culpar del supuesto intento de asesinato a sus oponentes demócratas subrayaron su afán por restablecer una carrera presidencial que se está librando en el filo de la navaja, y ayudar a Trump a pasar la página de un debate fallido contra Harris que le dio impulso a la candidata demócrata.

Trump culpó específicamente a los demócratas por presentarlo como una “amenaza para la democracia”, mientras que dijo que Harris y Biden eran “la verdadera amenaza”.

“Lo hacen con una combinación de retórica y demandas judiciales en las que me envuelven”, afirmó Trump en la entrevista con Fox. “Estas son las cosas que los tontos peligrosos, como el tirador, escuchan; esa es la retórica que escuchan, y lo mismo con el primero”.

El incidente parecía destinado a desviar rápidamente la atención nacional del debate del martes. Trump y sus allegados pasaran los últimos días sumidos en la polémica después de que el expresidente, sin pruebas, promulgara durante el debate una teoría conspirativa según la cual los inmigrantes de un pueblo de Ohio comían gatos y perros.

Y antes de salir al campo de golf, Trump declaró en las redes sociales que odiaba a la estrella del pop Taylor Swift, días después de que la cantante anunciara su apoyo a Harris. Estas historias, combinadas con las encuestas posteriores al debate que mostraban que los votantes se inclinaban por la candidata demócrata, dieron la impresión de que la campaña se tambaleaba.

El episodio de Florida, sin embargo, ofreció una oportunidad para reiniciar la campaña y para que Trump volviera a congregar a algunos de sus partidarios más fervientes declarando su resiliencia frente a la persecución.

Algunos de los aliados de Trump no tardaron en responder. La presidenta de la Conferencia Republicana de la Cámara de Representantes, Elise Stefanik, dijo en un comunicado que los estadounidenses “deben unirse detrás de él en noviembre para proteger nuestra república y devolver la paz al mundo”.

“Debemos preguntarnos cómo se le permitió a un asesino acercarse tanto al presidente Trump nuevamente”, indicó Stefanik. “Sigue habiendo una falta de respuestas para el horrible intento de asesinato en Pensilvania y esperamos que haya una explicación clara de lo que pasó hoy en Florida”.

La mayoría de los congresistas republicanos se limitaron a agradecer la seguridad del presidente, al tiempo que pedían el fin de la violencia política. Los demócratas adoptaron una postura similar, condenando la violencia política y dando las gracias a las fuerzas del orden.

“El servicio necesita más ayuda y creo que el Congreso debería responder a sus necesidades si de hecho necesitan más servicios”, dijo Biden a los periodistas el lunes.

“Ellos deciden si necesitan más personal o no”, añadió.

Harris, en una publicación en redes sociales, señaló el domingo que había sido “informada sobre informes de disparos cerca del expresidente Trump y su propiedad en Florida, y me alegro de que esté a salvo”, y agregó que “la violencia no tiene cabida en Estados Unidos”.

Ro Khanna, demócrata de California y crítico abierto de Trump, señaló que el Congreso estaba dispuesto a dar al Servicio Secreto de EE.UU. los recursos adicionales que necesite para proteger al expresidente.

El grupo de trabajo bipartidista del Congreso creado después del tiroteo de Pensilvania dijo que también investigaría el incidente de Florida. Ambas campañas siguieron enviando solicitudes de recaudación de fondos y no anunciaron planes de suspender los anuncios políticos ni los viajes de los candidatos.

Búsqueda del motivo

La resonancia política del incidente puede depender de los detalles que surjan sobre el sospechoso en el caso.

Según las autoridades, agentes del Servicio Secreto que limpiaban el campo de golf antes de la llegada de Trump vieron a un hombre armado en el bosque y abrieron fuego. El sospechoso, posteriormente identificado como Routh, huyó en un vehículo negro, pero fue detenido tras una persecución.

La policía informó que recuperó un rifle estilo AK-47 en el lugar de los hechos, junto con una cámara de vídeo digital y dos mochilas con placas de cerámica que podrían utilizarse como chaleco antibalas. Sin embargo, las autoridades dijeron que esperarían para dar más información sobre el sospechoso y sus antecedentes hasta que se presentaran cargos formales.

El New York Times informó que Routh dijo al periódico en una entrevista de 2023 que había viajado a Ucrania en apoyo de su esfuerzo por rechazar el ataque de Rusia y que quería reclutar soldados afganos para luchar allí.

En el caso de Pensilvania, las fuerzas del orden no han podido establecer un motivo político concreto detrás del intento de asesinato perpetrado por Thomas Matthew Crooks, de 20 años.

Pero tras el tiroteo, el Servicio Secreto ha reconocido una mayor preocupación por la violencia política. El dispositivo de protección de Trump también se incrementó a principios de año debido a las amenazas procedentes de Irán contra el expresidente. El Servicio Secreto aumentó aún más los recursos para Trump tras el incidente de Pensilvania.

Las encuestas muestran que la ventaja de Trump sobre el presidente Biden mejoró ligeramente tras el atentado de julio, que se convirtió en el tema central de su discurso en la Convención Nacional Republicana una semana después.

Pero el impacto a largo plazo era difícil de medir con el torbellino de acontecimientos políticos, encabezados por la catastrófica actuación de Biden en el primer debate presidencial y su posterior decisión de abandonar y respaldar a Harris como su sucesora. El domingo, Harris tenía una ventaja de 49% a 47,3% en las encuestas.

