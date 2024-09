Rusia, ante el apoyo a Ucrania del sospechoso del ataque a Trump: "Jugar con fuego tiene consecuencias"

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, se ha referido este lunes al interés por combatir en Ucrania de Ryan Wesley Routh, sospechoso del segundo intento de asesinato del expresidente de Estados Unidos Donald Trump como una muestra de que "jugar con fuego tiene sus consecuencias". "No es asunto nuestro", ha comenzado Peskov valorando el intento de ataque del que fue víctima Trump cuando se encontraba jugando al golf este domingo en Florida, destacando cómo la situación es cada vez más tensa en Estados Unidos. "Vemos que hay una situación tensa entre los competidores políticos, la lucha política se está intensificando, se utilizan diferentes métodos, estamos observándolo de cerca, pero nunca hemos intervenido de ninguna manera y no intervendremos ahora", ha señalado el portavoz del presidente ruso, Vladimir Putin. En lo que respecta al principal sospechoso y a sus declaraciones públicas contra el Gobierno ruso y su interés por "luchar y morir" por Ucrania, Peskov ha dicho que es asunto de los servicios de Inteligencia de Estados Unidos estudiar lo ocurrido. En cualquier caso, ha añadido, que "jugar con fuego tiene sus consecuencias" y que esto debería ser causa de "gran preocupación y dolor de cabeza" para el Gobierno y lo servicios especiales estadounidenses, según recogen agencias rusas. Routh, de 58 años, es el único sospechoso de los disparos que se efectuaron este domingo en el club de golf de Trump en West Palm Beach, en el estado de Florida. Según fuentes policiales, abrió fuego a través de una valla. Después de un breve tiroteo, fue detenido sin que el expresidente de Estados Unidos sufriera daños. A diferencia del ataque del pasado mes de julio, cuando un disparó hirió una de sus orejas durante un mitin de campaña en Pensilvania. En aquella ocasión, el asaltante fue abatido por los servicios de seguridad. Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha expresado su satisfacción por que Donald Trump está "sano y salvo" tras el incidente de las últimas horas. "Mis mejores deseos para él y su familia", ha escrito en X. "Es bueno que el sospechoso del intento de asesinato haya sido rápidamente detenido. Esta es nuestra meta: el estado de derecho es primordial y la violencia política no tiene cabida en ningún lugar del mundo. Esperamos sinceramente que todos se encuentren a salvo", ha añadido.

