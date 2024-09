Redondo afirma que en España hay actitudes xenófobas aunque no sea un país racista

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha afirmado que en España existen actitudes racistas y xenófobas que no se pueden tolerar porque rompen la convivencia y debilitan la democracia, aunque ha puntualizado que "no es algo generalizado". "(Vamos a) luchar contra la discriminación, contra lo que a veces es una actitud racista o xenófoba. España realmente no es un país racista, ni es un país xenófobo como tal, somos precisamente fruto de la miscelánea, somos fruto del mestizaje, históricamente hemos sido un país de migración", ha indicado Redondo como uno de los objetivo que pretende la campaña contra el racismo que este lunes ha presentado en su Ministerio, junto a la directora general de Igualdad de Trato y No Discriminación contra el Racismo, Beatriz Carrillo. Los otros dos propósitos de esta campaña son, por un lado concienciar sobre la necesidad de reforzar los lazos, la convivencia y el respeto, y por el otro, romper los estereotipos sobre los inmigrantes, un hecho "fundamental" para acogerles después "con normalidad y respeto". "Reforzar el respeto hacia el otro, hacia el diferente, a verle con los mismos ojos con los que miramos a cualquier compañero, amigo o familiar, y en ese sentido reconocer en la otra persona, cualquiera que sea su condición y procedencia, a un ser humano con los mismos derechos, con las mismas libertades, también con las mismas obligaciones", según la ministra. FOCO EN QUIEN EJERCE LA DISCRIMINACIÓN Y NO EN LA VÍCTIMA La campaña presentada este lunes, que tiene el lema 'No mires hacia otro lado', centra el foco en quien ejerce la discriminación y no en las víctimas. Aporta, además, el dato de que solo una de cada cinco personas víctimas de discriminación racial acaba denunciando lo sucedido. "¿Cómo les miras? Mirar con distinta cara es racismo" es otro de los eslóganes que aparece en la campaña. "Para que vean a esa minoría que contribuye también en este país y sobre todo que no nos parezca algo tan extraño el que haya una jueza gitana, el que haya un afrodescendiente que sea médico o que haya una mujer musulmana catedrática de una universidad", ha detallado Carrillo. También busca movilizar y animar a víctimas y testigos a denunciar, dando a conocer el Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica del CEDRE y su teléfono de asistencia gratuito 021. En un año se ha pasado de 1.500 atenciones a este número a 2.500, según Carillo, quien ha indicado que esto significa que "cuando hay más medios y más recursos se amplía la atención y de esa manera se combate la infradenuncia". Es una campaña, en definitiva, que pretende "empoderar" a "esa minoría", inmigrantes y gitanos en este caso, a los que se intenta sacar de la "jaula de los estereotipos, de prejuicio manido en el que siempre están representadas", ha subrayado la directora general de Igualdad de Trato y No Discriminación contra el Racismo. "Rompamos ya por fin esa imagen estereotipada, estigmatizada, que además viene muy alimentada por ese discurso del odio donde criminalizan y demonizan constantemente a las culturas, a toda la diversidad que representa nuestro país", ha apostillado Carrillo.

