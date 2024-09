Los talibán tildan de "infundadas" las críticas internacionales a su gobierno en Afganistán

El ministro del Interior del gobierno instaurado por los talibán en Afganistán, Sirajudín Haqqani, ha tildado de "infundadas" las críticas de la comunidad internacional a Kabul y ha recalcado que derivan de la negativa del grupo fundamentalista a plegarse a sus demandas para que aumenten la libertad y los derechos de la población. "Si el mundo no está satisfecho con nosotros porque no damos libertad a través de las negociaciones, como el condenado régimen anterior, y están molestos por ello, esa insatisfacción es infundada y está alejada de la justicia", ha manifestado. En esta línea, el ministro de Educación Superior, Neda Mohamad Nadim, ha defendido la aplicación de la versión rigorista de la 'sharia' en el país y ha recalcado que "todo funcionario, a cualquier nivel, está obligado a aplicar, respetar y apoyar estas políticas", según ha recogido la cadena de televisión afgana Tolo TV. La comunidad internacional ha redoblado sus críticas contra los fundamentalistas tras la ley aprobada recientemente con nuevas restricciones a los derechos de las mujeres, entre ellas que no se pueda escuchar su voz en público, y de la población en general, con una censura adicional sobre los medios de comunicación. Naciones Unidas ha pedido en vano a los talibán algún mínimo avance en materia de derechos y, tras la última reforma, ha advertido de que este tipo de medidas alejan más aún a Afganistán de la esfera internacional. Ningún país del mundo ha dado hasta ahora su reconocimiento a las autoridades impuestas tras la toma del país en agosto de 2021.

