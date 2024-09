La Audiencia deniega nuevas diligencias por la desaparición de "Chepito" al buscarle la Policía

La Audiencia de Sevilla ha confirmado la decisión del Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla de denegar nuevas diligencias judiciales sobre la desaparición del varón de origen nicaragüense José Bismarck Jarquín Martínez, alias "Chepito", tras acudir a un bar de la Macarena para un cumpleaños; bajo la premisa de que la Policía Nacional "continúa realizando numerosas diligencias de investigación para averiguar su suerte o paradero" En un auto emitido el pasado 10 de septiembre, la Sección Primera de la Audiencia aborda un recurso de apelación de la representación de la familia de José Bismarck Jarquín Martínez, ejercida por el abogado penalista José Antonio Sires, contra un auto de fecha 23 de abril de este año en el que el Juzgado de Instrucción número tres denegaba su petición de practicar nuevas diligencias de prueba, acerca del paradero de este varón de 38 años de edad, al que se le perdió la pista la noche del 20 de mayo de 2023, después de que asistiese a un cumpleaños en un bar de la Macarena y abandonase el local sobre las 23,00 horas para regresar a El Viso del Alcor, donde trabajaba como peón agrícola. A la hora de abordar el recurso de apelación, el tribunal señala que con el mismo se solicita que "paralelamente a la investigación policial en curso (obvio es que el sobreseimiento del proceso no implica el cese de las pesquisas policiales), el Juzgado reciba declaración a varios testigos olvidando indicar en su solicitud, como también en el recurso, cual sería la relevancia que pudieran tener esas declaraciones". EL PAPEL DE LA POLICÍA Al respecto, el tribunal coincide con el juzgado en que "si existe alguna persona, sean los testigos propuestos o cualquier otra, que pudiera arrojar luz acerca de la desaparición, o facilitar algún dato que resulte de interés en la investigación, será la Policía quien deba valorarlo", argumentando que "en el propio auto recurrido acordó la instructora requerir a los investigadores para que informaran sobre el estado de la investigación". "Consta en el proceso, en respuesta a tal requerimiento, oficio del Grupo de Homicidios de Policía Judicial en el que se informa que no se han dejado de realizar gestiones para la localización de Jarquín Martínez, que se comprueba toda la información que se va recibiendo sobre su posible paradero y que se ha ampliado el círculo de búsqueda ante la posibilidad de que hubiera viajado a otra parte del país", señala el tribunal, agregando que incluso "el Grupo de Homicidios mantiene contacto periódico con el abogado designado por la familia". "NUMEROSAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN" "La Policía Judicial ha realizado y continúa realizando numerosas diligencias de investigación para averiguar su suerte o paradero (intervención de líneas telefónicas, investigación de las últimas comunicaciones que mantuvo el desaparecido, testifical de familiares, allegados y últimas personas que lo vieron o estuvieron en su compañía, etc) sin resultado positivo hasta el momento", señala la Audiencia. Por eso, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla desestima por completo el recurso de apelación y confirma la decisión del Juzgado de Instrucción número tres de no acceder a nuevas diligencias judiciales sobre el asunto. El abogado José Antonio Sires, que representa a la familia del desaparecido, ha lamentado "profundamente" la decisión de la Audiencia, que según avisa deja "en un limbo jurídico el futuro de la investigación".

