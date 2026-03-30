Ataques ucranianos dañan seriamente planta metalúrgica en la anexionada región de Lugansk

Moscú, 30 mar (EFE).- Las instalaciones del combinado metalúrgico de Alchevsk, en la anexionada región ucraniana de Lugansk, resultaron gravemente dañadas tras un ataque de drones lanzado por el Ejército de Ucrania, según informó hoy el gobernador prorruso de este territorio, Leonid Pásechnik.

"El equipamiento industrial recibió daños parciales. Tres empleados de la fábrica resultaron heridos, uno de ellos se encuentra grave en cuidados intensivos", escribió en MAX, el Telegram ruso.

Según Pásechnik, Lugansk "fue objeto esta noche de un masivo ataque de drones enemigos" contra cinco distritos de la región.

El principal objetivo del ataque fue el sistema eléctrico de la región y provocó el corte de luz en siete distritos.

El gobernador prorruso añadió que las labores de reparación se han visto dificultadas por el riesgo de nuevos ataques ucranianos. EFE