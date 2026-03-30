Cuerpo cree, tras el cierre del espacio aéreo en la guerra contra Irán, que se mantendrá la relación comercial con EEUU

La apertura de nuevas oficinas comerciales en ciudades clave de Estados Unidos, como Boston y Houston, figura entre las iniciativas previstas para facilitar la expansión de empresas españolas en el mercado estadounidense. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, expuso que el Gobierno de España busca fortalecer la presencia institucional para apoyar a las compañías nacionales interesadas en operar en ese país. En declaraciones a la Cadena SER, recogidas por Europa Press, Cuerpo explicó que estos movimientos se producen en un contexto marcado por el reciente cierre del espacio aéreo español a vuelos vinculados a operaciones militares estadounidenses e israelíes contra Irán. Pese a esta decisión, el titular de Economía sostuvo que no prevé que se alteren las relaciones comerciales entre España y Estados Unidos.

Según detalló el medio Europa Press, el ministro precisó que la limitación al uso del espacio aéreo forma parte de la postura gubernamental, en la que España ha optado por no participar ni contribuir a la ofensiva militar iniciada por Estados Unidos e Israel en Oriente Medio, argumentando motivos legales internacionales. Durante la entrevista, se le preguntó si consideraba que la restricción podría afectar el intercambio económico entre ambos países, a lo que Cuerpo respondió que la relación comercial se encuentra en niveles similares a los previos al inicio del conflicto en el Golfo Pérsico.

Cuerpo señaló que incluso tras la advertencia pública realizada por Donald Trump, expresidente estadounidense, respecto a un posible cese de relaciones comerciales por la negativa española a autorizar el uso de las bases de Rota y Morón en operaciones bélicas, no se han observado variaciones en la actividad empresarial bilateral. En palabras del ministro, “No, las empresas españolas operan a día de hoy en las mismas condiciones con respecto a Estados Unidos que lo puedan hacer las francesas, las alemanas, las italianas, porque ya lo dijimos desde un primer momento, la relación comercial se establece a nivel de la Unión Europea”.

A este respecto, Europa Press informó que el ministro subrayó que los vínculos comerciales no se determinan únicamente en el plano bilateral, sino que se enmarcan dentro de los acuerdos entre la Unión Europea y Estados Unidos. Como referencia, Cuerpo mencionó el acuerdo alcanzado en agosto del año anterior, actualmente en fase de implementación, destacando la necesidad de ofrecer certeza y previsibilidad a las empresas que participan en los intercambios trasatlánticos.

Al referirse a los esfuerzos por mejorar el ámbito bilateral, Cuerpo explicó la importancia de fortalecer la presencia de instituciones españolas en Estados Unidos. El Ejecutivo planea la apertura de dos oficinas adicionales, en Boston y Houston, que complementarán el trabajo realizado por oficinas ya existentes en Miami, Los Ángeles, Nueva York, Washington y Chicago. El objetivo es proporcionar respaldo a las empresas españolas en el proceso de implantación y consolidación en el entorno empresarial estadounidense.

En el marco de estos contactos, el ministro destacó la reciente reunión sostenida el viernes pasado con el embajador de Estados Unidos en España. Cuerpo calificó el encuentro como “muy constructivo” y afirmó que existe una “visión compartida” para impulsar el crecimiento y los beneficios mutuos para las empresas de ambos países. “Queremos reforzar y afianzar esta relación”, manifestó el vicepresidente primero, mientras remarcaba que los contactos se desarrollan “con total normalidad” a nivel tanto técnico como político.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, Cuerpo también mencionó la reciente publicación de los datos definitivos sobre inversión extranjera directa en España correspondientes a 2024. El ministro afirmó que estos resultados son “excelentes”, con un incremento superior al 1,5% en la inversión extranjera respecto al año anterior. En este sentido, enfatizó que Estados Unidos es el principal inversor extranjero en España, al tiempo que constituye el principal destino para la inversión de empresas españolas en el exterior.

En su análisis, el ministro reiteró la trascendencia de mantener y fortalecer los lazos económicos con Estados Unidos, dada la magnitud de los flujos financieros y comerciales entre ambas naciones. El refuerzo institucional busca asegurar que las empresas españolas cuenten con el apoyo necesario para competir en igualdad de condiciones en el mercado estadounidense, siguiendo las líneas marcadas por los acuerdos entre la Unión Europea y Estados Unidos y por las estrategias impulsadas por el Ejecutivo español.

Los datos recabados por Europa Press concluyen que el Gobierno de España sostiene que la decisión de intervenir en el espacio aéreo no ha producido un impacto negativo en los intercambios económicos, y subraya la intención de avanzar tanto en la relación bilateral como en el marco comunitario para consolidar las oportunidades de negocios entre ambos países.