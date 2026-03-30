RTVE propone un debate a cinco el 7 de mayo y un cara a cara entre Moreno y Montero, el 4 de mayo

En la carta enviada por Jon Ariztimuño, director de Informativos de TVE, la corporación ha solicitado a los partidos que participarán en las próximas elecciones andaluzas su colaboración para la organización de dos debates, subrayando el compromiso de la cadena pública con el pluralismo, la neutralidad y el total respeto a los intereses de los ciudadanos. De acuerdo con lo publicado por RTVE, la propuesta incluye la realización de un encuentro entre candidatos de los cinco principales partidos con representación parlamentaria, programado para el 7 de mayo, y un cara a cara entre Juanma Moreno, presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, y María Jesús Montero, candidata del PSOE-A, que tendría lugar el 4 de mayo.

Según detalló RTVE, el debate con los cinco aspirantes principales contaría con la presencia de Juanma Moreno, María Jesús Montero, Manuel Gavira por Vox, Antonio Maíllo por Por Andalucía y José Ignacio García por Adelante Andalucía. Este evento se emitiría telemáticamente el jueves 7 de mayo en horario de máxima audiencia, específicamente en La 1 para la audiencia andaluza, y se ofrecería simultáneamente a nivel nacional por el Canal 24 horas, Radio 5, RTVE.es y RTVE Play. Asimismo, la corporación ha puesto a disposición la señal del debate de forma gratuita para los medios e instituciones interesados, según informó RTVE.

El medio RTVE puntualizó que el enfrentamiento directo entre Moreno y Montero se desarrollaría el 4 de mayo, situando ambos eventos como parte de la cobertura especial prevista ante los comicios autonómicos convocados para el 17 de mayo. La organización ha justificado la propuesta de ambos debates en el marco de su política de "apuesta por una información independiente y plural y dada la relevancia" de la cita electoral andaluza, según recoge una nota interna.

Además, RTVE ha recordado experiencias recientes de debates electorales, resaltando los datos de audiencia registrados durante otros comicios autonómicos. Según reportó el propio medio, el 5 de marzo, La 1 y el Canal 24 horas fueron la opción mayoritaria de la audiencia castellanoleonesa para seguir el debate entre los tres candidatos a la presidencia de su región, obteniendo un 10,9 % de cuota. La corporación también informó del liderazgo alcanzado en Aragón durante el debate a ocho celebrado el 29 de enero, que obtuvo un 18,1 % de cuota en La 1 y el Canal 24 horas. Igualmente, el cara a cara entre Jorge Azcón y Pilar Alegría, emitido el 26 de enero, cosechó en Aragón un 14,1 % de cuota en esos canales, de acuerdo con los datos proporcionados por RTVE.

En cuanto a Extremadura, el medio detalló que el debate electoral a ocho, celebrado el 18 de diciembre en los canales habituales, alcanzó un 17,7 % de cuota en su ámbito regional. RTVE ha reivindicado la positiva acogida de las audiencias a estas emisiones, enmarcándolas como precedentes que fundamentan la propuesta de debates para las elecciones andaluzas.

La intención de la cadena pública, según comunicó RTVE, es ofrecer una cobertura que sirva de referencia en pluralismo, neutralidad y respeto al electorado durante el proceso electoral andaluz. En la carta de invitación, Jon Ariztimuño invitó a los partidos a considerar la propuesta dentro de la "amplia oferta informativa que RTVE pretende promover" en el contexto de la campaña autonómica.