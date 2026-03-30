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El etarra que mató a la primera mujer policía queda hoy en semilibertad

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Vitoria, 30 mar (EFE).- El preso de ETA Ángel María Tellería Uriarte, condenado por participar en el asesinato de la primera mujer policía víctima de ETA en 1981, quedará desde este lunes en régimen de semilibertad, han confirmado a EFE fuentes del Gobierno Vasco.

Al preso, que se encuentra en la prisión provincial de Álava, se le aplica el artículo 100.2 del Reglamento penitenciario que le permite abandonar la prisión de lunes a viernes con la obligación de volver a dormir.

Fuentes del Departamento de Justicia del Gobierno Vasco han explicado que se concede esta situación al interno, que se encuentra en segundo grado penitenciario, para que reciba un "tratamiento asistencial" fuera de la prisión, aunque no han especificado más al respecto.

Tellería fue detenido en el estado mexicano de Guanajuato en febrero de 2017, unos días antes de la prescripción de los delitos por los que fue condenado.

Se encontraba de forma ilegal en México desde la década de los años 80, y al ser un prófugo de la justicia, el Gobierno mexicano lo entregó a las autoridades españolas.

Fue condenado a 26 años de cárcel por su participación en el asesinato a tiros de la inspectora de policía María Josefa García en de Zarautz (Gipuzkoa), en 1981.

Hace una semana la exjefa de ETA Soledad Iparraguire, Anboto, salió de la cárcel de Martutene de San Sebastián en aplicación del mismo artículo del Reglamento penitenciario, igual que en febrero al exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu, Txeroki. EFE

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