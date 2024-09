Piastri: Ésta ha sido, sin duda, una de las mejores carreras de mi vida

Redacción deportes, 15 sep (EFE).- El australiano Oscar Piastri (McLaren), brillante ganador del Gran Premio de Azerbaiyán, el decimoséptimo del Mundial de Fórmula Uno, declaró este domingo en el circuito urbano de Baku que "ésta ha sido, sin duda, una de las mejores carreras de" su trayectoria deportiva.

Piastri, de 23 años, que el curso pasado fue el mejor debutante, logró este domingo su segunda victoria en la F1, la segunda del año -después de la que logró en Hungría-, en su segunda temporada en la categoría reina.

"Al principio de la carrera intenté ponerme en cabeza, pero una vez que me quedé fuera de la zona de DRS no tenía el ritmo. Pero después de la parada noté que volvíamos a estar cerca y que teníamos algo más de agarre y me lancé a por ello; porque sabía que si no pasaba al principio de la tanda, no iba a pasar nunca. Así que fui a por una gran estocada y me salió bien", comentó Piastri, nacido en Melbourne, en referencia al espectacular adelantamiento que le hizo, en la primera curva de la vigésima de las 51 vueltas, al monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que acabó la carrera en segunda posición.

"A partir de ahí, fue una cuestión de supervivencia durante las siguientes 35 vueltas", comentó, nada más bajarse el coche, el piloto 'aussie'. Luego al final, cuando él (Leclerc) estaba fuera de la zona de DRS ya fueron algo más relajadas; aunque no existe la vuelta relajada por aquí", señaló.

"Llegó después de un trabajo duro, pero sí; creo que ésta ha sido una de las mejores carreras de mi trayectoria", afirmó Piastri, cuya escudería se ha colocado al frente del Mundial de constructores, con 476 puntos, veinte más que Red Bull, a la que este domingo arrebató el liderato.

"Es increíble la progresión del equipo si tenemos en cuenta dónde estábamos cuando debuté con él, el año pasado", dijo.

"Éramos los últimos. Y ahora estamos liderando el Mundial (de constructores). Así que el equipo se merece todo el crédito por el gran cambio que hemos logrado dar en mis 18 meses aquí. No sólo mejorando el coche, sino haciéndome mejorar a mí, también", explicó.

"Resultados como el de hoy definitivamente no hubieran sido posibles para mí hace doce meses. Así que sí, es un esfuerzo brutal el que está haciendo el equipo. Y sí, estoy entusiasmado por ver lo que depara el futuro", manifestó Piastri después de lograr una brillante victoria este domingo en Baku. EFE

arh/ism