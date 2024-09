El PP intensifica su ofensiva para reconocer a Edmundo González, con iniciativas en el Senado y la Eurocámara

El PP proseguirá con su ofensiva para reconocer al candidato opositor Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Los 'populares' han denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez "desoiga el mandato del Congreso" aprobado el miércoles para ese reconocimiento y esta semana volverá a la carga con sendas iniciativas tanto en el Senado como en el Parlamento Europeo. "Tenemos un Gobierno insumiso con las iniciativas que aprueba el Parlamento. No podemos normalizarlo y que la decisión del Congreso para que se reconozca a Edmundo González como presidente no se traduzca en nada", han asegurado a Europa Press fuentes de la cúpula del PP, que confirman que seguirán defendiendo que España lidere "la defensa de la democracia" en Venezuela. Con ese objetivo, el PP ha presentado también una moción en el Senado --que se debatirá en el Pleno del próximo miércoles-- para que la Cámara Alta inste expresamente al Gobierno "a reconocer a Edmundo González Urrutia como nuevo presidente de Venezuela, a la vista de los resultados de las elecciones del 28 de julio". DIRIGIRSE A LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL El PP, que sacará adelante esta moción gracias a su mayoría absoluta en la Cámara Alta, pide también al Ejecutivo que reclame al régimen de Maduro que "reconozca el resultado (...) y dé paso a un proceso de traspaso de poderes y de transición a la democracia", además de exigirle que "ponga fin a las detenciones masivas, a la persecución política, a la represión y a la violencia contra los ciudadanos venezolanos". En el texto, el PP reclama al Gobierno que ejerza "un papel de liderazgo" tanto en la UE como entre los países iberoamericanos "en defensa de los principios democráticos, las libertades y el estado del derecho". También le insta a "posicionarse, llegado el caso, a favor de sanciones específicas contra los dirigentes del régimen venezolano y a dirigirse a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) para que dicte una orden de arresto contra Nicolás Maduro Moros y otros sospechosos por la perpetración de crímenes de lesa humanidad". DEBATE TAMBIÉN EN ESTRASBURGO Un día antes de ese debate en el Senado, el Parlamento Europeo celebrará otro centrado también en la crisis en Venezuela, con diferentes propuestas sobre cómo apoyar al candidato opositor Edmundo González, que aterrizó el pasado domingo en España en calidad de asilado político. "Populares', socialistas y liberales han promovido el martes un debate en el Pleno de Estrasburgo con el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, y una resolución, que verá la luz el jueves. Los grupos tienen de plazo hasta el lunes para presentar su texto de resolución y habitualmente negocian una propuesta conjunta que recoja el sentir de los partidos mayoritarios en la Eurocámara. El Partido Popular Europeo (PPE) buscará el reconocimiento del Parlamento Europeo al candidato opositor Edmundo González como presidente electo de Venezuela en la resolución que votará la institución en el pleno de la próxima semana. Según el borrador propuesto por el PPE al que ha tenido acceso Europa Press, Edmundo González tiene que ser reconocido "como presidente legítimo y democráticamente elegido de Venezuela" y María Corina Machado como líder de las fuerzas democráticas en Venezuela. El texto es duro con la represión en Venezuela y condena "el fraude electoral orquestado" por el Consejo Nacional Electoral al que responsabiliza de la falta de transparencia para conocer las actas de escrutinio de cada mesa electoral. Igualmente, urge a los países de la UE a pedir una orden de detención internacional contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, "por crímenes contra la humanidad por todas las graves violaciones de los derechos humanos que ha cometido". También pide un enfoque más duro desde la UE y que el bloque redoble las sanciones contra el régimen venezolano tras señalar que el alivio de ciertas restricciones el pasado mes de mayo para facilitar las elecciones en el país "no produjo ningún efecto positivo". En este sentido, el PPE llama a restablecer las sanciones contra los miembros del CNE y que se impongan más contra el mandatario venezolano y su círculo más estrecho como Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea venezolana y uno de los principales aliados de Maduro. EL PP REGISTRÓ OTRA INICIATIVA EN EL CONGRESO CONTRA MADURO Asimismo, el Grupo Popular del Congreso que dirige Miguel Tellado registró el pasado 3 de septiembre --antes de la llegada a España de Edmundo González-- otra proposición no de ley instando al Gobierno a "emitir un comunicado público dirigido a Nicolás Maduro, exigiendo el cese inmediato de la represión y la liberación de todos los presos políticos y personas arbitrariamente detenidas". En ese texto, que aún no tiene fecha para su debate en el Congreso, el PP también pide "adherirse a la demanda presentada en 2018 y dirigirse a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional" y "solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares del TPI que dicte una orden de arresto contra Nicolás Maduro Moros y otros sospechosos de la perpetración de crímenes de lesa humanidad". Además, el Grupo Popular solicita "respaldar los informes de Naciones Unidas en los que se recogen las graves violaciones contra los derechos humanos en Venezuela" y presentar al Congreso "en el plazo de un mes un informe sobre las actuaciones realizadas por la Embajada de España en Venezuela en defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos españoles víctimas de crímenes de lesa humanidad". VENEZUELA CONVOCA AL EMBAJADOR ESPAÑOL EN CARACAS Los debates parlamentarios de esta semana sobre Venezuela se producirán en medio del cruce de declaraciones entre autoridades de Venezuela y España. Así, el jueves el presidente de la Asamblea Nacional venezolana y uno de los hombres fuertes del chavismo, Jorge Rodríguez, amenazó con la ruptura de relaciones con España a raíz del voto en el Congreso. Y el viernes, Venezuela anunció su decisión de convocar al embajador español en Caracas y de llamar a consultas a su representante diplomática en España como respuesta a las "groseras" declaraciones de la ministra de Defensa española, Margarita Robles, refiriéndose al Gobierno de Nicolás Maduro como una "dictadura".

