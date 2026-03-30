Robles informa mañana al Congreso y al Senado de las repercusiones de la guerra de Irán y el cierre del espacio aéreo

El envío de la fragata Cristóbal Colón al área de conflictos en torno a Irán, efectuado sin que el Congreso haya ofrecido autorización ni recibido explicaciones previas, figura entre los puntos que el Partido Popular exige aclarar al Ejecutivo en materia de operaciones militares recientes. Según consignó Europa Press, la ministra de Defensa, Margarita Robles, acudirá este martes a la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Seguridad Nacional para detallar las consecuencias que han tenido las decisiones adoptadas tras el ataque contra Irán impulsado hace un mes por Estados Unidos e Israel, así como el posterior cierre del espacio aéreo español a aviones involucrados en esas operaciones.

El medio Europa Press detalló que la comparecencia de Robles en el Congreso responde a una solicitud presentada por el Partido Popular. De acuerdo con la formación opositora, entre las acciones objeto de la petición figura el bloque al uso de las bases militares de Rota y Morón, además de las restricciones para la utilización del espacio aéreo nacional por aeronaves relacionadas con la llamada operación ‘Furia Épica’, tanto en vuelos procedentes de Reino Unido o Francia como en los que parten de instalaciones bajo control de Estados Unidos en territorio español.

Europa Press reportó que Robles ya declaró anteriormente que el Gobierno no se plantea la retirada estadounidense de las bases en suelo nacional. Además, la titular de Defensa subrayó que la postura expresada por España consiste en oponerse de manera “firme, clara e inequívoca a cualquier guerra”, según recogió el citado medio. La ministra se dispone ahora a explicar ante los representantes parlamentarios el alcance de las decisiones tomadas, en el contexto de un aumento de la tensión internacional vinculada a las acciones militares de Estados Unidos e Israel en Oriente Medio.

La comparecencia de la ministra se enmarca en una ofensiva del Partido Popular registrada hace dos semanas para solicitar explicaciones tanto por el despliegue militar como por la gestión presupuestaria en Defensa y Seguridad. De acuerdo con Europa Press, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, apuntó que el Ejecutivo enfrenta en 2026 el cumplimiento de “nuevos compromisos de inversión” en esos ámbitos, al mismo tiempo que sigue operando bajo unos Presupuestos Generales prorrogados desde el año 2023.

Europa Press informó que la formación opositora incluyó en su demanda la transferencia de 1.339 millones de euros aprobados en el último Consejo de Ministros, operada sin notificación previa ni información detallada al Parlamento sobre el destino de dichos fondos. Además, el PP solicita que el Gobierno explique los criterios empleados para la adjudicación de los 33.936 millones de euros ya comprometidos para el gasto en Seguridad y Defensa durante el ejercicio 2025, así como detalles sobre la capacidad industrial y tecnológica de los beneficiarios de estos contratos.

El desglose de partidas presupuestarias, los mecanismos de financiación y la planificación prevista para 2026 figuran igualmente entre las cuestiones por las que la oposición exige transparencia, según publicó Europa Press. La formación reclama, además, claridad en los procedimientos de subcontratación utilizados en los contratos ya adjudicados.

La sesión programada para este martes se produce bajo la presión de una oposición que exige respuestas sobre la ejecución del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa. Europa Press consignó que el PP ha solicitado la comparecencia no solo de Margarita Robles, sino también de los ministros de Industria y Hacienda, para aportar explicaciones relativas a la gestión de estos fondos y compromisos asumidos por el Ejecutivo.

En el escenario internacional, el cierre del espacio aéreo español para vuelos vinculados a las operaciones estadounidenses e israelíes forma parte de una serie de medidas políticas adoptadas por el Gobierno para distanciarse de los ataques contra Irán y sus repercusiones para la seguridad nacional. Según relató Europa Press, la restricción afecta a vuelos militares que utilizan bases españolas o sobrevuelan el país tras iniciar ruta desde Reino Unido o Francia.

Esta comparecencia se inscribe en un contexto marcado por demandas de mayor control y supervisión parlamentaria sobre las decisiones relativas tanto al despliegue de medios militares como a las asignaciones presupuestarias en Defensa y Seguridad. Europa Press subrayó que la actuación del Gobierno, tanto en la adopción de medidas frente a la crisis internacional como en la gestión financiera, será objeto de escrutinio en una sesión a la que se otorgó el carácter de comparecencia urgente a instancias de la oposición.

El interés por la comparecencia de la ministra de Defensa resulta relevante, además, porque el Gobierno había defendido hasta ahora su proceder frente a la crisis generada por la escalada militar en Oriente Medio, reiterando la necesidad de preservar la seguridad nacional. La postura en torno al uso de las bases militares por parte de fuerzas extranjeras y la restricción del espacio aéreo refuerzan la línea definida por el Ejecutivo en el actual contexto geopolítico, según dejaron constancia las declaraciones recientes recogidas por Europa Press.

El foco de la sesión también abordará los compromisos adquiridos a futuro en materia industrial y tecnológica, en el marco del programa de inversión para Seguridad y Defensa previsto para los próximos años. La oposición demanda un mayor nivel de información pública y parlamentaria sobre los adjudicatarios y la ejecución de nuevas partidas económicas, mientras prosiguen las conversaciones sobre el presupuesto y la planificación sectorial.

Según reportó Europa Press, la sesión de la Comisión Mixta añadirá un nuevo capítulo al debate parlamentario sobre el alcance y la naturaleza de las decisiones estratégicas del Gobierno español ante la evolución de los acontecimientos en Oriente Medio, enfrentando las reclamaciones de control del gasto y supervisión de las operaciones militares por parte de los principales partidos de la Cámara.