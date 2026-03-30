Ucrania anuncia que empresas privadas ya participan en defensa antiaérea y han derribado drones enemigos

El ministro de Defensa de Ucrania, Mijailo Fedorov, subrayó que una de las empresas privadas que forman parte del programa piloto ya ha conformado su propio grupo especializado en defensa antiaérea y ha logrado eliminar varios drones enemigos en la región de Járkov. De acuerdo con lo reportado por las autoridades ucranianas y detallado por el medio de comunicación, este avance se enmarca dentro de la reciente política gubernamental para sumar a compañías civiles en labores de seguridad en el espacio aéreo nacional.

Según consignó la plataforma informativa, el proyecto para la integración del sector privado en la defensa aérea se encuentra ya en marcha y ha empezado a mostrar resultados prácticos. Fedorov comunicó en redes sociales que el grupo privado responsable de las primeras acciones exitosas opera en una región fronteriza con Rusia, contexto en el que la amenaza de drones hostiles persiste de manera continua. El ministro de Defensa también puntualizó que, hasta la fecha, trece empresas suplentes han recibido autorización del Ministerio de Defensa para trabajar en el desarrollo de distintas tecnologías y sistemas de defensa antiaérea, cada una situada en diferentes fases de ejecución y entrenamiento.

El medio informó que algunas empresas ya ejecutan misiones de combate, mientras que otras se encuentran en etapas de adiestramiento o concluyen procesos de formación con el propósito de reforzar, en el corto plazo, la cobertura antiaérea nacional. Fedorov, entrevistado por la citada fuente, precisó que la integración del sector privado está incluida en el sistema de gestión unificado de las Fuerzas Aéreas de Ucrania, lo que significa que estos grupos operan bajo la tutela y coordinación directa de las autoridades militares. La incorporación de empresas tecnológicas y de seguridad privadas a la estructura estatal se ha planteado como una respuesta a la intensificación del uso de drones en el conflicto con Rusia, especialmente los aparatos Shahed, de origen iraní, que se han consolidado como una de las amenazas más frecuentes contra infraestructura e instalaciones estratégicas ucranianas.

En palabras del titular de Defensa, citadas por el medio, el modelo actual permite optimizar los recursos y capacidades del Estado. Según destacó Fedorov, "hemos creado un modelo donde el Estado, las fuerzas armadas y las empresas trabajan como un sistema único". Este esquema facilita a las empresas privadas la formación de sus propios sistemas de defensa aérea, proporcionando protección tanto a infraestructuras propias como a objetivos definidos en coordinación con las fuerzas militares.

El medio publicó que los grupos privados reciben armamento adecuado y participan activamente bajo el comando de la Fuerza Aérea, insertándose así en la red de defensa existente. El objetivo de esta integración, tal como expresó Fedorov, es expandir rápidamente las capacidades antiaéreas nacionales sin recargar las responsabilidades y despliegue de las unidades tradicionales en el frente. Además, la colaboración Estado-sector privado permite una respuesta más veloz a los ataques y una mayor tasa de neutralización de amenazas en el espacio aéreo.

Fedorov argumentó que la protección ofrecida por estas empresas bajo directrices militares mejora el alcance y efectividad de las operaciones. Según su explicación, la interacción fluida entre unidades estatales y grupos privados incrementa la cantidad de objetivos que pueden ser interceptados, fortaleciendo la defensa simultáneamente en varias áreas clave. Además, el ministro destacó que los sistemas en desarrollo por parte de las compañías privadas responden a necesidades específicas, cubriendo tanto la interceptación de drones como la defensa de infraestructuras críticas, lo cual facilita adaptaciones tecnológicas y operativas rápidas en función de la evolución del conflicto.

El medio de comunicación puntualizó que parte de las empresas autorizadas se encuentra en proceso de instrucción para sus operadores, lo que permitirá su despliegue pleno en fechas cercanas. El Ministerio de Defensa sostiene que esta colaboración incrementa la capacidad de adaptación y la flexibilidad del sistema de defensa antiaérea nacional, al sumar la experiencia tecnológica y operativa civil a las estrategias del Ejército, y dota de modernización al aparato defensivo frente a ataques aéreos recurrentes.