Un musical en la 'Ciudad del Rock' recuerda el nacimiento del Rock in Río hace 40 años

Río de Janeiro, 14 sep (EFE).- Un musical que recuerda el nacimiento del Rock in Río hace 40 años es una de las opciones de entretenimiento que tienen a disposición los 700.000 asistentes a la edición del festival de este año en la llamada 'Ciudad del Rock'.

El musical 'Sueños, lodazal y Rock and Roll", de 40 minutos, es ofrecido en cuatro sesiones diarias en uno de los gimnasios del Parque Olímpico, que alberga el festival, durante los siete días de la décima edición del Rock in Río que comenzó el viernes y se extiende hasta el domingo 22 de septiembre.

El espectáculo, que mezcla teatro, música y danza, relata el nacimiento del festival a partir de una idea del publicista Roberto Medina que era considerada utópica en un Brasil que en 1985 vivía una profunda crisis económica y apenas salía de la dictadura.

Animado al vivo por una orquesta y escenificado por cera de 40 cantantes y bailarines, el musical presenta a Medina, actualmente presidente de un grupo que organiza varios festivales de rock, como un Quijote luchando contra molinos de viento y detalla todas las dificultades que tuvo que enfrentar para sacar su idea adelante.

Entre tales dificultades destaca la organización del gigantesco espectáculo en un terreno pantanoso que amenazaba con hundirse y que las lluvias convirtieron en un extenso lodazal, que a la postre terminó convirtiendo unas zapatillas sucias y destruidas por el barro en uno de los mayores símbolos del Rock in Río.

El espectáculo conmemorativo de los 40 años del festival fue producido por Claudio Botelho y Charles Möeller, responsables por varios de los mayores musicales montados en Brasil en los últimos años.

El musical repasa varios de las canciones más emblemáticas en los 40 años del festival, entre las cuales 'Live And Let Die', de Paul McCartney; 'We Will Rock You', 'Love of my live' y 'Don't Stop Me Now', de Queen; 'Don't Stop Believin', de Journey, y 'Crazy in Love', de Beyoncé.

Además de las canciones originales del musical, el espectáculo también incluye en su banda sonora las de algunos brasileños que han brillado en las diferentes ediciones del Rock in Río, como Ney Matogrosso y Paralamas do Sucesso.

La décima edición del Rock in Río en esta ciudad brasileña comenzó el viernes, cuando, en una jornada dedicada al rap, la gran estrella fue Travis Scott.

Este sábado, en una segunda jornada dedicada al pop, la presentación más esperada es la de Imagine Dragons.

Las principales atracciones de los otros cinco días de conciertos este año (15, 19, 20, 21 y 22 de septiembre) son Ed Sheeran, Deep Purple, Avenged Sevenfold, Shawn Mendes, Karol G, Katy Perry, Evanescence, Mariah Carey, Cyndi Lauper, Incubus y Joss Stone. EFE

