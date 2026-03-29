Agencias

El presidente del Parlamento iraní ve en los acercamientos de EEUU una tapadera para una invasión por tierra

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El presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, se ha declarado convencido de que los mensajes de acercamiento que ha dejado entrever Estados Unidos durante esta semana no son sino una tapadera para ocultar los preparativos de una invasión por tierra y asegurado que el Ejército iraní está preparado para esta operación.

"El enemigo envía abiertamente mensajes de negociación y diálogo, pero secretamente planea un ataque terrestre. Ignora que nuestros hombres esperan la llegada de soldados estadounidenses para atacarlos y castigar para siempre a sus aliados regionales", ha manifestado Qalifab, antiguo comandante de la Guardia Revolucionaria y máxima autoridad del ultraconservador Legislativo iraní.

En su valoración de este domingo sobre la situación actual de la guerra, Qalifab indica que el conflicto atraviesa ahora mismo "su momento más delicado" porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado que la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz, bajo dominio total de Irán, se ha convertido en su "prioridad operativa" dado el panorama económico que se le avecina, con un mercado energético "fuera de control" y una "inflación alimentaria inminente".

"Trump ha sido acusado de librar una guerra sin sentido en el mundo y no tiene respuesta para la opinión pública. La maldad de iniciar una guerra se ha vuelto contra quien la inició", ha añadido el presidente del Parlamento iraní.

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