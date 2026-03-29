Veinte detenidos en España de la banda del 'Risitas' dedicada al tráfico de cocaína

Sevilla (España), 29 mar (EFE).- La Guardia Civil española desarticuló una organización dedicada al tráfico internacional de cocaína, vinculada al conocido clan del “Risitas”, en una operación en la que han sido detenidas veinte personas, entre ellas el líder, en una operación desarrollada en varias localidades del sur de España.

La operación, con 22 registros en Algeciras, San Roque, Los Barrios, La Línea (Cádiz) y Marbella (Málaga), culminó con el arresto del líder de la organización, quien logró fugarse durante la operación “Kiken” desarrollada en 2023 y en la que se detuvo a treinta personas con más de 1.000 kilos de cocaína.

Tras la operación “Kiken”, esta organización criminal adquirió una sociedad mercantil dedicada al transporte por carretera con el objetivo de operar bajo una cobertura empresarial estable y así evitar levantar sospechas y reducir al mínimo su exposición dentro del Puerto de Algeciras.

A diferencia de fases anteriores, en las que la cocaína se ocultaba en las cabinas de los camiones, el clan evolucionó con un sistema más sofisticado y usaba dobles fondos bajo los semirremolques que utilizaban tanto para introducir de forma clandestina a los encargados de abrir los contenedores como para ocultar los fardos de cocaína durante la extracción y posterior salida del puerto.

Este método permitía ejecutar operaciones de gancho perdido de manera más discreta, reduciendo la exposición de los extractores y evitando controles visuales en cabinas o depósitos de carga, detalló la Guardia Civil en un comunicado.

A esta organización se la vincula con la aprehensión de 445 kilos de cocaína en octubre de 2025 en el polígono Los Guijos (Algeciras), donde dos miembros del clan fueron detenidos in fraganti mientras extraían la cocaína del doble fondo de un semirremolque.

Una vez identificadas las localizaciones y la infraestructura de la red, los agentes han realizado 22 registros domiciliarios en Algeciras, San Roque, Los Barrios, La Línea y Marbella, en los que ha sido detenidas 20 personas.

Entre ellos está el “Risitas”, cuya identidad no ha sido revelada, y varios chóferes de camión que prestaban apoyo en las operaciones de extracción mediante el método del gancho perdido, así como estibadores-portuarios que facilitaban información interna y colaboraban en los movimientos de los investigados dentro de la terminal de contenedores del Puerto de Algeciras.

La investigación continúa abierta para localizar al segundo líder y a otros posibles colaboradores. EFE

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