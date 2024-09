Terelu Campos reacciona por primera vez a la entrevista de su sobrino José María

Terelu Campos ha dado la cara en el plató de '¡De viernes!' tras la entrevista de su sobrino, José María Almoguera, esta semana en la revista Lecturas y ha hablado alto y claro sobre las afirmaciones que este ha hecho sobre su madre, Carmen Borrego. "Carmen está como puede poco a poco, no es plato de buen gusto para nadie y menos para una grandísima madre como ella" ha confesado la colaboradora nada más empezar la noche y ha dejado claro que no esperaba para nada esta exclusiva por parte de su sobrino. Aunque habían visto el acercamiento de José María con la prensa, ninguna esperaba que diese este giro porque "a Carmen lo que se le había comentado es que era una cosa para hacer una colaboración con alguna marca o algo". La madre de Alejandra Rubio no entiende "que dos personas que no hagan nada con sus familiares porque puede haber prensa luego se pronuncien con la prensa" y ha añadido que "a mí lo que me sorprende es el cambio de opinión". Tras leer la entrevista, Terelu ha preferido "no hablar con él, no hubiese sido muy bueno", pero ha dejado claro que "no tengo miedo a nada, lo único que me molestan son las mentiras, claro que ha mentido, eso ya... si su madre se quiere pronunciar, no me corresponde a mí". En lo único que se ha pronunciado es en volver a recalcar que el problema entre Carmen y su hijo se produce cuando salen a la luz los audios de Paola hablando mal de las Campos y "después de ese momento que dicen que la exclusiva les sentó mal porque no la sabían, luego han estado con mi hermana, en su casa, mi hermana se ha quedado con el bebé... es que, si eso lo has solucionado, ¿qué nos estamos perdiendo?". Por último, Beatriz Archidona le ha enseñado a Terelu la promo de la entrevista que tienen concertada para la semana que viene sin desvelar de quién se trataba y esta se ha quedado "sin comentarios", pero ha comentado que "a mí me preocupa mi familia, nos hemos educado en un sentido de la familia muy importante, alto y comprometido".

