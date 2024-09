Elena Tablada desvela si Javier Ungría o David Bisbal se han puesto en contacto con ella tras su durísima confesión

Elena Tablada se ha convertido en una de las protagonistas de la crónica rosa en los últimos días tras las impactantes revelaciones que ha hecho en el proprama 'Me elijo a mí'. La diseñadora ha relatado que el detonante de su separación de Javier Ungría fue que el exconcursante de 'Supervivientes 2024' sentía rechazo por la hija que tiene en común con David Bisbal, Ella (14), y llegó a decirle cosas tan duras como que no volvería a viajar con la niña porque le tenía "manía" y no la "aguantaba". Una durísima acusación a la que el empresario ha reaccionado en redes sociales, compartiendo una imagen en la que un amigo hace un corte de manga mientras él se lleva la mano al oído y de fondo suena la canción 'Escándalo' de Raphael en la versión que canta junto al triunfito almeriense. Ajena a la polémica que ha desatado su confesión, Elena continúa con su vida y este jueves ha asistido al desfile de la diseñadora Odette Álvarez en la MBFW Madrid. Firme y tranquila, la ex de David Bisbal ha querido puntualizar algo respecto a su revelación sobre Javier Ungría y Ella: "Quiero dejar claro que esto no es algo que yo digo para hacer daño a él, yo lo digo porque al final me hizo daño a mí, al final es una terapia ese programa y es algo que forma parte de mi vida y de mis intranquilidades, no es para hacer daño a nadie" ha asegurado. Pidiendo respeto para su hija "porque es menor", Elena ha deslizado que el hecho de que su marido le tuviese manía en su día les afectó "pero en su momento ya lo hemos pasado, ya no vamos a sufrir más por este tipo de cosas". Sobre si Bisbal -al que desvela que en su día le explicó "un poquito para arriba porque no soy de meter cizaña" que Javier rechazaba a Ella- se habrá puesto en contacto con su exmarido para pedirle explicaciones, la diseñadora cree que no. "No tienen nada que hablar, con quien tendría que hablar es conmigo, que ya lo ha hecho" ha reconocido sin entrar en detalles. Muy sincera, y admitiendo que lo que pasó fue "fuerte y doloroso", Tablada ha aclarado que si lo ha hecho público es porque "lo expresé como un dolor que yo había sentido y punto, pero no quiero darle más vueltas a eso. He trabajado mucho y estoy en mi mejor momento". "Ese programa se hace para darle visibilidad a que no todo es tan bonito como lo pintamos en las redes sociales y que estar mal es lícito, normalizar que es buena una terapia, en las redes sociales cada uno enseña lo que quiere enseñar, pero normalizar que la gente tiene sus dolores, sus caídas, sus levantadas... es normal" explica. Como asegura, ni Javier ni nadie de su entorno se han puesto en contacto con ella tras revelar su "manía" a Ella, y tampoco lo espera: "No, no, que va, para nada, después de separarnos no he vuelto a tener contacto con ellos". "Todo mi entorno se enteró de que le tenía manía a raíz de la ruptura, fue el momento en el que dije 'adiós', ahí pasó una raya que no se pudo pasar. Es fuerte".

Compartir nota: Guardar Nuevo