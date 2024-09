Sumar evita valorar las palabras de Robles y admite que las últimas elecciones en Venezuela no se han verificado

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha evitado valorar las declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en las que tildaba a Venezuela de dictadura, al argumentar que no ha escuchado sus palabras. A su vez, ha recalcado que el país siempre ha tenido elecciones con resultados "contrastables" hasta estos últimos comicios, en la que ni el candidato oficialista (Nicolás Maduro) ni la oposición (Edmundo González) ha podido presentar actas y pruebas de su victoria electoral. Precisamente a raíz de las manifestaciones de Robles, el ministro de Exteriores de Venezuela, Yván Gil, ha anunciado su decisión de convocar al embajador español en Caracas, Ramón Santos Martínez, y de llamar a consultas a su representante diplomática en España, Gladys Gutiérrez, como respuesta a las "insolentes, injerencistas y groseras" declaraciones de la titular de Defensa. "Yo creo que el destino de Venezuela lo tiene que decidir el pueblo venezolano y eso se hace votando, se hace en elecciones limpias, acreditadas y con resultados contrastables. Hasta ahora, siempre ha sido así y no lo digo yo, lo dicen autoridades internacionales de verificación", ha agregado Errejón. Sin embargo, ha admitido que en estas elecciones resulta que ni el actual presidente Maduro ni la candidatura de González ha podido presentar actas y "pruebas contrastables". SIN PRUEBAS UNO PUEDE AUTOPROCLAMARSE "PRESIDENTE DE NARNIA" Por tanto, y como telón de fondo de la aprobación en el Congreso de una declaración que insta a reconocer a González como presidente, Errejón ha enfatizado que en este contexto "uno puede autoproclamarse como presidente de Narnia", pero tiene que presentar actas para acreditarlo dado que sin ello es "imposible" que la comunidad internacional le dé su aval. "Mientras no haya actas es imposible reconocer a uno o a otro. Lo que hay que abrir es un proceso de reconocimiento mutuo y de diálogo que no escale el conflicto, sino que ayude a que haya una solución democrática", ha reivindicado. ACUSA AL PP DE USAR VENEZUELA PARA TRATAR DE EROSIONAR AL GOBIERNO Sin embargo, el portavoz de Sumar ha acusado al PP de no estar en ese objetivo sino en tratar de utilizar la crisis de Venezuela para ir "en contra" del Gobierno, puesto que cuando está en la oposición "le vale todo" con tal de "erosionar" y tiene "muy mal perder". De hecho, ha advertido que en este caso no se puede repetir los "errores" que se cometieron en 2019 cuando España reconoció como presidente encargado de Venezuela a Juan Guaidó, del que "nadie se acuerda" y que la "derecha se olvidó de él" casi al día siguiente.

