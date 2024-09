Elena Tablada se pronuncia tras revelar que Javier Ungría le tenía "manía" a su hija Ella

Dos meses después de vencer en los tribunales a Javier Ungría y conseguir la custodia total de su hija Camilla (4) tras casi dos años de batalla legal por su divorcio, Elena Tablada se ha sincerado como nunca y ha revelado cuál fue el detonante de su separación del exconcursante de 'Supervivientes 2024'. A corazón abierto, y a modo de terapia psicológica, la diseñadora ha confesado en el programa 'Me quedo conmigo' que su exmarido tenía "manía" a su hija Ella (14) -fruto de su relación con David Bisbal- y llegó a decirle que tal era el "rechazo" que sentía por la niña que no volvería a hacer un viaje con ella. "Le he cogido manía. Hay cosas que hace que no aguanto y hay cosas que no hace que no aguanto también" le habría dicho tras el nacimiento de la benjamina de la casa, Camilla. "Que él dijese 'no aguanto a Ella' y en vez de yo poner el límite, seguía intentándolo porque seguía pensado que tenía que madurar, que no podía ser así, es que no me cabía en la cabeza" ha revelado, asegurando que cada tres meses Javier salía y le llegó a decir "he salido porque no aguanto a Ella". "Es una bestialidad decirle eso a una persona" ha afirmado, reconociendo que este fue el motivo por el que decidió poner punto y final a su matrimonio. Una durísima situación que ocultó a David Bisbal, al que prefirió no contarle que Ungría rechazaba a su hija. "Le dije, me separo porque la relación entre Javier y Ella no está fluyendo como a mí me gustaría" ha desvelado. Unas declaraciones que han dado mucho que hablar en las últimas horas y sobre las que Elena se ha pronunciado en su reaparición en la fiesta que se ha celebrado en el Palacio Real este miércoles y que ha dado el pistoletazo de salida a la Mercedes Benz Fashion Week Madrid. "Yo creo que ya está todo dicho, ¿no? O sea, ¿has visto el programa? Pues yo creo que ya ahí se ha dicho todo" ha comenzado, confesando que si ha decidido dar el paso de hacer pública la actitud de su exmarido con su hija mayor ha sido "porque creo que la sanación es muy importante y creo que hay que validar el no estar bien también. Y pedir ayuda y sanar es súper importante". "Entonces, está bien estar mal y está bien pedir ayuda" asegura. Sin embargo, no ha sido fácil, ya que como admite "me ha costado cuando tengo que hablar de mis hijas y de cosas que no les han hecho bien. Eso es lo que más me duele". "Pero bueno, no deja de ser una batalla más ganada y pasada" afirma con firmeza. Y a pesar de que el hecho de que Javier le dijese que no soportaba a Ella ha impactado a propios y a extraños, Elena asegura que hay muchas cosas de su exmarido que todavía desconocemos y que nos dejarían con la boca abierta de saberlas: "Bueno, 'Me quedo conmigo' son veintipico horas de grabación y se reducen a cuatro capítulos de treinta minutos. Entonces, bueno, como padre de mi hija, en cierto aspecto, quiero guardar cosas y guardarlas y no tener que descubrirlas. Al final esto es un programa para mí, para mi crecimiento personal y no para hundir a nadie" desvela. Sobre si ha habido algún tipo de reacción por parte del empresario tras relatar que sentía rechazo por su hija, la diseñadora asegura que no pero que tampoco le importa. "Eso es lo de menos. Si yo me preocupase de lo que diga cada uno, lo que opine cada uno... al final he descubierto en mi vida que priorizarme a mí, mi felicidad... Mi paz es lo más importante y lo único que me importa" sentencia. Elena también ha querido aclarar que aunque en el programa habla de cierto distanciamiento con su madre después de que filtrase cierta información sobre su relación con Bisbal, su progenitora "es la mejor madre del mundo" y "como todas las madres lo intentamos hacer lo mejor que podemos. ¿Que unas veces no lo hacemos bien del todo? No. Mi madre es la perfecta para mí, la mejor madre del mundo. Esa es mi mamá y no hay una mejor para mí" ha zanjado, dejando claro que su relación continúa siendo maravillosa.

Compartir nota: Guardar Nuevo