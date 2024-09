Comprobación de seguridad de Chrome marcará notificaciones no deseadas y revocará permisos de webs que ya no se visiten

Google ha anunciado una serie de actualizaciones para Chrome, algunas de ellas dirigidas a su herramienta de comprobación de seguridad o Safety Check, que marcará las notificaciones potencialmente no deseadas y revocará permisos otorgados en sitios web que ya no se visiten. La compañía ha señalado que ha trabajado en nuevas medidas de seguridad para Chrome para reducir las amenazas 'online', así como para dar a los usuarios aún más control sobre sus datos personales, según un comunicado. En este sentido, ha puntualizado que, con la versión más reciente de Chrome, es posible aprovechar la comprobación de seguridad mejorada o desactivar las notificaciones de sitios web no deseados con mayor facilidad, entre otras opciones. Con ello, ha comentado novedades relacionadas con Safety Check, una herramienta dirigida a gestionar la protección de los usuarios que detecta contraseñas vulneradas, el estado de Navegación segura y las actualizaciones disponibles de Chrome. Esta función se ejecutará ahora automáticamente en segundo plano en Chrome para tomar medidas proactivas y garantizar la seguridad en tiempo real. Asimismo, informará a los usuarios de las acciones que está llevando a cabo, como revocar permisos de sitios que ya no se visiten o marcar ciertas notificaciones como potencialmente no deseadas. Safety Check también les recodará si hay algo que requiera su atención, como un problema de seguridad que se deba resolver, y anulará los permisos de notificación de los sitios que el servicio de diagnóstico Google Safe Browsing detecte que engañan a los usuarios para que concedan el permiso. Google ha dicho que en su versión para Escritorio, esta funcionalidad de comprobación seguirá notificando a los usuarios si tienen extensiones de Chrome instalada que puedan representar un riesgo de seguridad. Después, las llevará a un panel de resumen con controles accesibles para eliminarlas de forma más rápida. Asimismo, esta función seguirá garantizando las últimas correcciones y parches de seguridad, así como ofreciendo la posibilidad de habilitar las protecciones de Navegación segura de Google. Por otro lado, ha comentado que, con la opción de permisos de un solo uso para Chrome, Android y Escritorio es posible conceder permisos seleccionados, como el acceso a la cámara o al micrófono, a un sitio por una vez. Esto significa que, una vez se abandone dicha página web, Chrome los revocará automáticamente para mejorar la privacidad 'online', de manera que será necesario que el usuario vuelva a otorgarlos en su siguiente visita a la web. NOVEDADES PARA PIXEL Para terminar, la compañía ha apuntado que está haciendo que los usuarios de dispositivos Pixel podrán cancelar suscripciones a sitios web directamente en el panel de notificaciones, sin tener que acceder a estas páginas. En este sentido, ha comentado que la implementación de esta función ya ha dado como resultado la reducción de un 30 por ciento en el menú de notificaciones en los terminales de Google compatibles. Esta característica estará "próximamente" disponible en más dispositivos con sistema operativo Android y la firma espera poder añadirla a un ecosistema más amplio.

