Anita Matamoros desea que su hermana Laura Matamoros sea feliz con Antonio Revilla

Tras su paso por 'Supervivientes 2024', Laura Matamoros aseguró que no tenía ganas de vivir un 'amor de verano', pero parece que la vida le volvía a sorprender al conocer al que se ha convertido en su pareja: el atractivo empresario Antonio Revilla. Sin embargo, parece que la hija de Kiko Matamoros quiere ir poco a poco, ya que muy pocos familiares conocen a su nuevo amor. Hace unos días hablábamos con su hermano Diego y nos confesaba que su hermana estaba muy enamorada, pero no daba más detalles de esta relación. Este jueves, le preguntábamos a Anita Matamoros por esta nueva relación que ha comenzado su hermana y nos comentaba que "no" conoce a Antonio aunque explicaba que "por lo visto ya le conocía, pero yo no me acordaba... sí, pero hace muchos años, en un momento me lo presentaron, pero no, no le conozco bien". Lo único que desea la influencer es que Antonio trate a su hermana bien: "No soy quien, para darle el visto bueno a nadie, pero solo pido y quiero que mi hermana esté feliz, que la trate como una reina, ni un poquito menos". Por otro lado, Ana aclaraba que no ha vuelto a hablar con Alejandra Rubio sobre su embarazo, pero que "hablé con ella cuando me enteré que estaba embarazada y ya le di la enhorabuena, la vi muy bien, tranquila, que eso es lo importante en un embarazo, ¿no?". Además, nos aseguró que no le sorprendió su relación con Carlo Costanzia porque "creo que pegan bastante", aunque todavía no conoce al modelo en persona: "No, no se ha dado, no se ha dado. Igual se da, yo que sé, pero de momento no". Por último, súper feliz con su pareja, Johnny Garso, Ana considera que su relación va "muy bien, muy bien" aunque justo en ese momento estaba "fuera grabando un nuevo disco y le estoy echando mucho de menos, la verdad... pero muy bien".

