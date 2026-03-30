Rubio apuesta por "revisar" relación con OTAN por la postura de España y otros sobre Irán

Washington, 30 mar (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo este lunes que su país deberá "revisar" la relación con la OTAN cuando haya terminado la guerra de Irán debido a la negativa de España y de otros países a permitirle usar sus bases.

"En un momento de necesidad para Estados Unidos (...) tenemos países como España, un miembro de la OTAN al que estamos comprometidos a defender, negándonos el uso de su espacio aéreo y presumiendo de negarnos el uso de sus bases. Y hay otros países que también han hecho eso", afeó durante una entrevista con Al Jazeera.

El jefe de la diplomacia estadounidense opinó que una de las razones por las que la Alianza Atlántica es "beneficiosa" para Estados Unidos es que le proporciona "bases para contingencias" como estacionar tropas, aviones y armas en Europa.

"Pero si la OTAN se trata solo de que nosotros defendamos a Europa mientras ellos nos niegan derechos de bases cuando los necesitamos, entonces no es un muy buen acuerdo. Todo esto lo tendremos que revisar", dijo.

El Gobierno español ha prohibido el uso de su espacio aéreo para aviones estadounidenses que participen en la operación militar contra Irán, una prohibición que se suma al veto al uso de las bases de Rota y Morón.

España "no va a autorizar en ningún caso, ni lo ha hecho ni lo hace ni lo hará, la utilización de las bases de Rota y Morón para ir a una guerra contra la que estamos totalmente en contra, en la que no creemos, que nos parece profundamente ilegal y profundamente injusta", dijo este lunes la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Preguntado por este asunto, un funcionario de la Casa Blanca declaró este lunes a EFE que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos "no necesitan la ayuda de España ni de nadie más" para su operación militar contra Irán.

La negativa de España al uso de esas bases, de uso conjunto con Estados Unidos, regulado en un convenio bilateral, ha aumentando la tensión entre ambos gobiernos y ha hecho que el presidente estadounidense, Donald Trump, quien llegó a amenazar con un embargo comercial. EFE