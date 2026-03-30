Casa Blanca replica al papa: no hay nada de malo en instar a la oración durante la guerra

Washington, 30 mar (EFE).- La Casa Blanca dijo este lunes que no hay nada de malo en llamar a la oración por los miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses que participan en la guerra de Irán en respuesta a las palabras del papa León XIV, que aseguró el domingo que Dios "no escucha las oraciones de quienes hacen la guerra".

"No creo que haya nada de malo en que nuestros líderes militares, o el propio Presidente, hagan un llamado al pueblo estadounidense para que rece por nuestros miembros de las fuerzas armadas y por aquellos que sirven a nuestro país en el extranjero; me parece, de hecho, un acto muy noble", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en rueda de prensa.

Leavitt contestó así al ser preguntada por lo dicho por Robert Prevost el día anterior en su homilía durante la Misa del Domingo de Ramos, en la que hizo un llamamiento a detener la violencia y las guerras.

"¡Depongan las armas, recuerden que son hermanos!", dijo León XIV ante miles de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro.

El papa estadounidense destacó que Dios, "al que nadie puede utilizar para justificar el enfrentamiento", rechaza la guerra.

Por su parte, la secretaria de prensa destacó que EE.UU. fue fundado hace 250 años, "prácticamente sobre valores judeocristianos", por lo que considera habitual que los líderes del país llamen al pueblo a rezar por el ejército.

"Hemos visto a presidentes, a los líderes del Departamento de Guerra y hemos visto a nuestras tropas recurrir a la oración durante los momentos más turbulentos de la historia de nuestra nación", señaló Leavitt.

"Si habla con miembros de las fuerzas armadas, ellos le dirán que agradecen las oraciones y el apoyo tanto del presidente como de su Gabinete", insistió. EFE

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